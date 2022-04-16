نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول بجنون.. مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويطول الشعر بسرعة الصاروخ ويعالج التساقط نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون سري ضعيه في الشامبو لتطويل الشعر بجنون ، الشعر الطويل الناعم من الأمنيات التي يسعي الكثير من السيدات الي تحقيقها وذلك عن طريق استخدام المستحضرات الخاصة للشعر والتي من المفترض أنها تعمل على إطالة الشعر ولكن على العكس فإن هذه المستحضرات تظهر نتيجتها بعد فترة طويلة جدًا من استخدامها يعاود تساقط الشعر مرة أخري عند التوقف عن استخدامها وذلك ينصح الكثير من خبراء العناية بالشعر الي استخدام الطرق الطبيعية لإطالة الشعر وذلك لأنها أثبتت فاعلية كبيرة في ذلك ولا يتساقط الشعر بعد التوقف عن استخدامها, وفي السطور التالية سنوضح المكون السري الذي يمكن استخدامه لزيادة طول الشعر.

وصفة ورق الغار السحرية مع الشامبو لإطالة الشعر بسرعة الصاروخ

ورق الغار من المكونات التي لها تأثير فعال في التخلص من تساقط الشعر, ويساعد في زيادة طول الشعر بشكلل سريع وملحوظ من أول استخدام له, ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تغذي الشعر مثل فيتامين ه وفيتامين ج, ويساعد في حماية الشعر من القشرة, وكما أنها تفتح مسامات الشعر ويمكن استخدامه بطريقتين هما:-

يتم غلى كمية من ورق الغار في كوب ماء ويوضع الخليط في علبة الشامبو وترج ويتم استخدامه.

يمكن وضع كمية من أوراق الغار في عبوة الشامبو مباشرة ونتركها أسبوع حتى يمتص الشامبو كل فوائدها وبعد ذلك نقم برج الشامبو قبل استخدامه على الشعر وندلكه جيدًا ونقوم بتركه على الشعر خمس دقائق.

خطوات استخدام وصفة السمسم والخروع لتقوية وتطويل الشعر

السمسم من المكونات التي تحتوي على مواد تعمل على إنبات الشعر وتساعد في إكسابه نعومة وترطيب, ويساعد السمسم في زيادة طول الشعر بسبب الفيتامينات المهمة التي تغذي الشعر, ويمكن استخدام السمسم بعدة طرق منها الأتية:-