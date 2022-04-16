أقوى كريم طبيعي النشا والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم الكركم والنشا ، من الكريمات الطبيعية الممتازة التي لها القدرة على تفتيح البشرة وتوريدها بطريقة رهيبة، حيث يمنح الكريم البشرة النعومة والترطيب ويحميها من الجفاف الناتج عن عوامل الطبيعية، كما يعمل على إزالة التجاعيد وتوحيد لون البشرة وتجديد الخلايا التالفة التي تسبب اسمرار البشرة، وهو رائع في إزالة شعر الوجه نهائياً بدون ألم بفضل احتوائه على الدقيق الذي يعمل على إزالة الشعر من الجذور، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويجعلها أكثر نعومة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على طريقة عمل كريم النشا والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والكركم لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنع كريم طبيعي بكل سهولة وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقتين من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقتين من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والكركم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نضيف عصير الليمون والحليب ونقلب باستمرار حتى يصبح لدينا خليط متجانس ثقيل القوام. نضع الكريم في علبة ونتحتفظ به داخل الثلاجة لحين الاستخدام. قبل الذهاب إلى النوم نقوم بتنظيف البشرة جيداً بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة. ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه والرقبة ويترك لمدة ساعتين حتى يجف تماماً. بعد ذلك نحضر فوطة قطنية ونضعها في الماء الدافئ، ثم نعصرها جيداً حتى نتخلص من الماء نهائياً وتصبح جافة. نقوم بفرك الوجه بالفوطة لمدة خمس دقائق حتى نتخلص من آثار الكريم تماماً ويتم غسل الوجه بالماء البارد. يفضل استخدام الكريم بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض وبدون تجاعيد للأبد.

فوائد كريم النشا والكركم للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الجمالية الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-