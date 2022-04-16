“ضاع عمرك بتشتريه جاهز” أسهل كريقة لعمل اللانشون البيتي في بيتك بأقل مكونات متواجدة لديكِ

أصبح الآن بكل سهولة تحضير اللانشون الاقتصادي في المنزل سواء بطعم اللحم اللذيذ أو الفراخ المميزة، إذ أنه يعد من الوجبات السريعة التي يمكن تناولها خلال وجبة الإفطار وأيضاً العشاء، إذ أنه من الوجبات التي يفضلها الكثيرين وخصوصاً الصغار، حيث يمكنك تحضيره بمكونات بسيطة جداً وآمنة ومضمونة الجودة للاستمتاع بطعمها اللذيذ وتجنب تناول المواد الحافظة الصناعية التي تستخدم في تصنيع اللانشون الجاهز.

اللانشون البيتي

مكونات اللانشون الاقتصادى بطعم اللحم

½ كيلو لحم مفروم ناعم يحتوي على نسبة قليلة من الدهون.

6 بيضات.

2 مكعب من المرقة

ورق لورا.

8 قطع من الجبنة المثلثات.

8 ملاعق كبيرة من الطحين.

2 معلقة كبيرة من الخل.

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة من الثوم اللودر.

1 ملعقة كبيرة من البصل الباودر.

1 ملعقة كبيرة ملح طعام ناعم.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

1 ملعقة صغيرة باربكيو.

1 ملعقة صغيرة كبابة صيني.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل.

¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

¼ ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة تحضير اللانشون الاقتصادى

حتي تتمكن من الحصول على اللانشون الاقتصادي مثل الذي يباع في الأسواق عليك باتباع هذه الخطوات التالية: