“ضاع عمرك بتشتريه جاهز” أسهل كريقة لعمل اللانشون البيتي في بيتك بأقل مكونات متواجدة لديكِ

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أصبح الآن بكل سهولة تحضير اللانشون الاقتصادي في المنزل سواء بطعم اللحم اللذيذ أو الفراخ المميزة، إذ أنه يعد من الوجبات السريعة التي يمكن تناولها خلال وجبة الإفطار وأيضاً العشاء، إذ أنه من الوجبات التي يفضلها الكثيرين وخصوصاً الصغار، حيث يمكنك تحضيره بمكونات بسيطة جداً وآمنة ومضمونة الجودة للاستمتاع بطعمها اللذيذ وتجنب تناول المواد الحافظة الصناعية التي تستخدم في تصنيع اللانشون الجاهز.
اللانشون البيتي
مكونات اللانشون الاقتصادى بطعم اللحم
- ½ كيلو لحم مفروم ناعم يحتوي على نسبة قليلة من الدهون.
- 6 بيضات.
- 2 مكعب من المرقة
- ورق لورا.
- 8 قطع من الجبنة المثلثات.
- 8 ملاعق كبيرة من الطحين.
- 2 معلقة كبيرة من الخل.
- 4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- 1 ملعقة كبيرة من الثوم اللودر.
- 1 ملعقة كبيرة من البصل الباودر.
- 1 ملعقة كبيرة ملح طعام ناعم.
- 1 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.
- 1 ملعقة صغيرة باربكيو.
- 1 ملعقة صغيرة كبابة صيني.
- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل.
- ¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
- ¼ ملعقة صغيرة من القرفة.
طريقة تحضير اللانشون الاقتصادى
حتي تتمكن من الحصول على اللانشون الاقتصادي مثل الذي يباع في الأسواق عليك باتباع هذه الخطوات التالية:
- أحضر الوعاء الخاص بالخلاط الكهربائي، ثم ضع بداخله جميع المكونات السابقة باستثناء الدقيقة.
- بعد أن يتم مزج كافة المكونات جيداً ويصبح الخليط متجانس، عليك بإضافة الدقيق بالتدريج إلى أن تنتهي الكمية بالكامل.
- بعدها نضيف اللحمة المفرومة ثم يتم خلطهم جيداً وبعدها يضاف إليه الفلفل الاسود.
- الآن عليك بإحضار كيس من البلاستيك الشفاف، ثم نضع بداخله الخليط، ثم بعد ذلك نحضر ورق الاستريتش ثم نقوم بلف الكيس وجعله أسطواني، ولابد من التأكد بأن يكون مفرغ من الهواء تماماً، واخيرا نقوم بلف هذا الخليط بورق فويل ونغلق الجوانب جيداً مثل غلاف الحلويات.
- الآن نحضر وعاء غويط ونضع بداخله مياة و مقدار الخل وورق اللوري والملح، ثم نضع بداخله الخليط السابق تجهيزه.
- نتركها علي النار حتي تبدأ المياه في الغليان نخفض درجة الحرارة ثم نتركها على النار حتى تنضج تماماً.
- ولمعرفة هل إذا نضج اللانشون أو لا قم بغرس سكينة في اللانشون فإذا خرجت نظيفة فهي بذلك تكون تامة التسوية أما إذا خرجت وبها أثار من الخليط فيجب تركها لمدة أطول
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