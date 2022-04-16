ببيضتين فقط تمكني من تحضير كيك الفانيليا الهش الخفيف بطعم لا يقاوم تعرفي على المقادير

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يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة طريقة عمل كيك الفانيليا، وذلك لما يحتويه كيك الفانيليا من أهمية لدى الكثير منهم، ويستخدم كيك الفانيليا في الكثير من المناسبات والأعياد، وهذا لطعمها الحلو، وعشق الكثير من الأطفال لها، وهي كيك من الكيك الخفيف على المعدة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
كيك الفانيليا
بسبب كثرة عمليات البحث في محرك جوجل عن كيك الفانيليا فإنك سوف تجد الكثير من الطرق، ولكن هناك طريقة جربتها الكثير من النساء، وقد جعلت تلك الكيك سهلة التحضير، وهذا بسبب أن مكوناتها إقتصادية للغاية، وسهلة التحضير، ولا يوجد من لا يحب كيك الفانيليا، فعند تناول أول لقمة منها ستشعر بسعادة غير طبيعية، ونشاط مميز في جسمك، وفي الأتي مكونات كيك الفانيليا، وطريقة تحضيره:
مكونات كيك الفانيليا
إن مكونات ومقادير كيك الفانيليا إقتصادية للغاية، وسهلة الجلب والتحضير، وهذا سبب من أسباب حب الكثير من السيدات لعمل تلك الكيكة، وتقول أحدى السيدات عن مكونات كيك الفانيليا لا يمكن أن يكون هنالك أسهل من تلك المقادير والمكونات من أجل تحضير طبق من الحلويات، وتتمثل في النقاط التالية مكونات عمل كيك الفانيليا:
- 2 كوب دقيق
- ½ 1 كوب سكر بودرة
- 1 كوب حليب سائل
- رشة ملح
- رشة فانيليا
- 2 ونصف كوب من الزبدة
- 2 بيض
- 1 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر
طريقة تحضير كيك الفانيليا
خطوات تحضير كيك الفانيليا بسسيط، وتتمثل طريقة تحضير كيك الفانيليا في النقاط التالية:
- نقوم بوضع في وعاء عميق الزبدة والبيض ومن ثم نخلطهم مع بعضهم البعض عن طريق الفانيليا، ومن ثم نقوم بالتقليب لمدة خمس دقائق مستمرة.
- وفي طبق أخر نقوم بخلط الدقيق مع الملح والبايكنج بودر.
- نصب الخليط الخاص بالبيض والزبدة مع خليط الدقيق بصورة تدريجية، وذلك مع استمرار التقليب حتى نحصل على قوام متماسك جدًا
- نضيف الحليب، ومن ثم نخفق مرة أخرى.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- ندهن صينية الكيك بالزبدة، ومن ثم نرش الدقيق، ونعمل على سكب ذلك الخليط.
- نقوم بإدخال الصينية في الفرن، وتنظر حتى ينضج الكيك.
- نقدم الطبق لكل من يريد تناول هذا الكيك الرائع.
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