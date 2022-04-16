أعملي كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بخلطة لذيذة ومقرمشة أشهي أكلة هتدوقيها

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كفتة البطاطس باللحمة المفرومة تعتبر من ألذ الأكلات والأصناف التي يرغب تناولها العديد من الأشخاص حيث أنها تتميز هذه الأكلة بالطعم الشهي والجميل، والتي يمكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة وغير ذلك فهي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي تفيد صحة الإنسان، فقد تحتوي على البروتينات والفيتامينات وغيرهما الكثير من العناصر ويتم عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بطريقتين مختلفتين، فمن الممكن أن يتم قليها في الزيت أو نقوم بتسويتها في الفرن ولكن الطريقة المفضلة والتي يحبها الجميع هي أن تكون مقلية. مكونات كفتة البطاطس باللحمة المفرومة نصف كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ربع كوب كبير من عصير الطماطم.

كمية مناسبة من الماء.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بهارات لحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

بيضتان. طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة نقوم في البداية بتجهيز اللحمة المفرومة حيث يتم وضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ثلاث ملاعق من الزيت ثم نضع اللحمة المفرومة ورشة من الملح والفلفل الأسود.

ويتم تقليبها بإستمرار وعند تغيير لونها نضيف البصل ولابد أن يتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة ونستمر في التقليب ثم نضع الجزر والطماطم المبشور.

وبعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضع بهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر ونضيف عصير الطماطم.

ونتركها على النار لمدة خمس دقائق ثم نرفعها ونتركها جانبا وبعد ذلك نحضر إناء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء.

ثم يتم تقشير البطاطس وغسله وتقطيعه على شكل مكعبات وعند غليان الماء نضع البطاطس ورشة من الملح ونتركه حتى يتم سلقه.

ونرفعه من على النار ويتم تصفيته ونضعه في طبق ويتم هرسه جيدا ونضعه في الثلاجه لعدة ساعات ثم قومي بتشكيل البطاطس إلى كرات متساوية الحجم.

ويتم عمل تجويف في هذه الكرات ونقوم بحشوها باللحمة المفرومة وقومي بتكويرها مرة أخرى وبعد الإنتهاء نحضر طبق ونضع به بيضتان وملح وفلفل ويتم خففها.

ونحضر طبق آخر ونضع به الدقيق وطبق به البقسماط ونضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه نضع كرات البطاطس في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط.

وبعد ذلك نضعهم في الزيت السخن ونتركها حتى يكون لونها ذهبي ويتم إخراجها وتقدم مباشرة. عمر شويل - جدة أعملي كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بخلطة لذيذة ومقرمشة أشهي أكلة هتدوقيها - ثقفني

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