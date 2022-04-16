نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح الكحك بالعجوة زي المعمول في البيت أحلى من الكعك الجاهز بتاع المحلات هيدوب في الفم في المقال التالي
سر نجاح الكحك بالعجوة زي المعمول في البيت أحلى من الكعك الجاهز بتاع المحلات هيدوب في الفم نقدمه لكم، حيث مع قرب انتصاف الشهر المبارك تتزايد عمليات البحث عن طريقة إعداد الكحك بالعجوة، حيث يعد هذا الصنف من أبرز الوصفات التي يتم إعدادها احتفالا بقدوم عيد الفطر المبارك، حيث يقدم الكحك بالعجوة إلى الضيوف الذين يقومون بالمعايدة، كما يمكن تناوله كوجبة فطور مع كوب من الشاي أو القهوة أو أي مشروب ساخن، تعرفوا خلال السطور القادمة على كيفية تحضير الكحك بالعجوة.
سر نجاح الكحك بالعجوة زي المعمول في البيت
يمكن تحضير هذا الصنف بواسطة مكونات بسيطة وغير مكلفة، ويتم ذلك من خلال ما يلي:
مكونات الكحك بالعجوة
- كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- نصف كيلو من السمن الذائب الساخن.
- كوب من المياه الدافئة.
- أربعة ملاعق من السمسم.
- ملعقة من الخميرة الفورية كبيرة.
- ملعقة من السكر كبيرة.
- رشة ملح.
- سكر ناعم للتزيين.
مكونات العجوة
- نصف كيلو من العجوة.
- ملعقتين من السمن.
- ملعقة قرفة صغيرة.
طريقة تحضير الكحك بالعجوة
- بداية يتم تحضير الحشو وذلك من خلال وضع العجوة داخل وعاء مناسب.
- يضاف السمن إلى العجوة ثم القرفة مع ضرورة العجن بواسطة شوكة أو اليد.
- يستمر العجن حتى تمام الامتزاج بين كافة المكونات السابق ذكرها.
- ثم نبدأ في تحضير عجينة الكحك وذلك من خلال وضع الماء الدافئ داخل كوب مناسب.
- يضاف إليه السكر والخميرة مع التقليب الجيد، يترك الخليط حتى يتضاعف حجم الخميرة وذلك من خلال وضعه حوالي ربع ساعة داخل مكان دافئ.
- داخل وعاء كبير يوضع كل من الدقيق والسمسم والملح ثم يضاف إليه السمن الذائب الساخن.
- يتم العجن بواسطة اليدين ثم يضاف في النهاية الخليط الذي سبق تحضيره.
- يضاف الماء ببطء حتى يصبح لدينا عجين متماسك وطري في الوقت ذاته.
- يغطى الوعاء ويوضع في مكان دافئ ويترك حوالي ساعة كاملة.
- يتم إشعال الفرن على درجة حرارة حوالي 180 درجة مئوية.
- تشكل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم، ثم تفرد وتوضع قطعة صغيرة من الحشو داخلها.
- يجب إغلاق العجينة جيدا بحيث تصبح في صورة كرة، تفرد ثانية وتشكل حسب الرغبة.
- يوضع الكحك داخل صينية مناسب موضوع داخلها ورق زبدة، يمكن الضغط على الكرات التي تم تجهيزها لتصبح في النهاية شبيهة بقرص الطعمية.
- تترك الصينية حوالي نصف ساعة داخل مكان دافئ، ثم توضع داخل الفرن لمدة تتراوح من ربع حتى ثلث ساعة تقريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح الكحك بالعجوة زي المعمول في البيت أحلى من الكعك الجاهز بتاع المحلات هيدوب في الفم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.