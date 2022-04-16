سر نجاح الكحك بالعجوة زي المعمول في البيت أحلى من الكعك الجاهز بتاع المحلات هيدوب في الفم نقدمه لكم، حيث مع قرب انتصاف الشهر المبارك تتزايد عمليات البحث عن طريقة إعداد الكحك بالعجوة، حيث يعد هذا الصنف من أبرز الوصفات التي يتم إعدادها احتفالا بقدوم عيد الفطر المبارك، حيث يقدم الكحك بالعجوة إلى الضيوف الذين يقومون بالمعايدة، كما يمكن تناوله كوجبة فطور مع كوب من الشاي أو القهوة أو أي مشروب ساخن، تعرفوا خلال السطور القادمة على كيفية تحضير الكحك بالعجوة.

سر نجاح الكحك بالعجوة زي المعمول في البيت

يمكن تحضير هذا الصنف بواسطة مكونات بسيطة وغير مكلفة، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

مكونات الكحك بالعجوة

كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كيلو من السمن الذائب الساخن.

كوب من المياه الدافئة.

أربعة ملاعق من السمسم.

ملعقة من الخميرة الفورية كبيرة.

ملعقة من السكر كبيرة.

رشة ملح.

سكر ناعم للتزيين.

مكونات العجوة

نصف كيلو من العجوة.

ملعقتين من السمن.

ملعقة قرفة صغيرة.

طريقة تحضير الكحك بالعجوة