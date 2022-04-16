نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كنافة تشيز كيك بكل أسرارها وتكاتها وبطعم ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي

طريقة عمل كنافة تشيز كيك تعتبر من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها بطريقة سريعة وغير مجهدة ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وغير ذلك فهي تتميز بطعم جميل وشهى فقد يوجد للكنافة الكثير من الأشكال والطرق المختلفة وكل طريقة يكون لها مكونات مختلفة عن الطريقة الآخري، وتعد الكنافة من أحلى وألذ الحلويات ففي هذا المقال يتم تقديم طريقة جديدة لعمل الكنافة وهي كنافة تشيز كيك حيث أن المكونات التي تحتوي عليها هذه الوصفة بسيطة وسهلة التحضير. مكونات كنافة تشيز كيك نصف كيلو من الكنافة.

كوب واحد كبير من السمنة البلدى المذابة.

نصف كوب كبير من الجبنة الكريمي.

ربع كوب كبير من كريمة الحلويات.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر البودر.

كوبان كبيران من السكر.

كوب واحد كبير من الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل كنافة تشيز كيك في البداية نقوم بتجهيز الشربات حيث نضع إناء مناسب على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر ونضيف إليه كوب واحد كبير من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ويتم تقليب المكونات مع بعضها ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق تقريبا أو نتركهم حتى نحصل على قوام شربات مناسب ويتم رفعه من على النار.

ثم قومي بإحضار الكنافة فنحضر طبق كبير ونضع به نصف كيلو من الكنافة ولابد من تفتيتها جيدا ونضيف إليها كوب واحد كبير من السمنة البلدى المذابة.

ويتم تقليب الكنافة جيدا مع السمنة حتى تتشرب كل كمية السمنة ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

وقومي بتجهيز صينية تشير كيك ويتم دهنها بالسمنة ونضع بها الكنافة ونضغط عليها جيدا ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يكون لونها ذهبي ويتم إخراجها ونضيف إليها الشربات البارد.

وبعد ذلك يتم إحضار طبقة التشيز كيك فقد نحضر طبق عميق ونضع به الجبنة الكريمي ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة عالية.

وأثناء الخفق في الجبنة نضيف كريمة الحلويات ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام متماسك ثم نضع الفانيليا والسكر البودر مع الإستمرار في تشغيل المضرب ونحصل على القوام المناسب.

ونقوم بوضع خليط الجبنة على الكنافة بعد أن تبرد ويتم إدخالها في الثلاجه حتى تتماسك ويتم تقطيعها. عمر شويل - جدة طريقة عمل كنافة تشيز كيك بكل أسرارها وتكاتها وبطعم ألذ من محلات الحلويات - ثقفني

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