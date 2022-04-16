نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض بشرة الكوريين كريم النشا الكوري لتبييض الوجه وازالة التصبغات وشد التجاعيد بدون رجعة في المقال التالي

تتصدر طريقة عمل كريم النشا الكوري البحث من الناس بصورة كبيرة خاصة السيدات والبنات وذلك لأنه من الكريمات الرهيبة التى تعمل على تفتيح البشرة وتجعلها كالثلج وتخلص الجلد َمن الخلايا الميتة وتخلص الجلد من التجاعيد، وبما أن هذا الكريم يحتوى على مواد طبيعية مثل النشا والليمون ولا يحتوي على مواد كيميائية فإنه لا يوجد له آثار جانبيه تؤثر تأثير سلبي على البشرة وتسبب لها التلف بعكس الكريمات التي تحتوى على مواد كيميائية تسبب تلف بالبشرة. مكونات وصفة كريم النشا الكوري لتبييض الوجه أربعة ملعقة كبيرة من النشا.

أربعة ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

واحد بياض بيضة.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم. طريقة عمل وصفة كريم النشا الكوري لتبييض الوجه نقوم بتحضير إناء ونضع فيه أربعة ملعقة كبيرة من النشا وأربعة ملعقة كبيرة من اللبن البودرة وملعقة كبيرة من السكر ونقلبهم جيدا على البارد ثم نضعه على نار هادئة.

ثم نبدأ بالتقليب على النار حتى يتجانس ونحصل على خليط متماسك ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد وبعد أن يبرد تماما نضع علي الخليط ملعقة واحدة كبيرة من عصير الطماطم وواحد بياض بيضة وملعقة واحدة صغيرة من الكركم وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثم نضع عليه خمسة ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلبهم جيدا مع بعض حتى يصبح جاهز للإستخدام في البداية نقوم بتنظيف الوجه جيدا قبل وضع الدهان لإزاله أي شوائب من عليه ثم نقوم بعملية دهان الوجه بالكريم على البشرة بشكل دائري.

ثم يترك هذا الكريم على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد ذلك نلاحظ أن البشرة أصبحت مشدودة وبعد مرور المدة يمكن إزالة هذا الكريم بغسل الوجه بالماء الفاتر أو الدافئ ويكرر هذا الدهان ثلاثة مرات في الأسبوع.

وبعد إستخدام كريم النشا الكوري سوف نلاحظ الفرق بعد إسبوعين وسوف نحصل على بشرة أفضل وأحسن باستخدام هذا الكريم. عمر شويل - جدة سر بياض بشرة الكوريين كريم النشا الكوري لتبييض الوجه وازالة التصبغات وشد التجاعيد بدون رجعة - ثقفني

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