نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي السمبوسة باللحمة المفرومة على أصوله بطريقة ناجحة ومقرمشة وبطعم صحي ولذيذ في المقال التالي

السمبوسة تعد من أحد الأطباق الأساسية على سفرة رمضان ويمكن أن نقدمها بجانب أي أكلة حيث أن السمبوسة تتميز بطعمها اللذيذ والشهي، وغير ذلك فهي سهلة وسريعة في طريقة عملها فممكن أن يتم شرائها جاهزة من الأسواق أو يتم تحضيرها في المنزل، ولكن من الأحلى والأجمل أن نقوم بعمل السمبوسة في البيت فالمكونات التي تحتوي عليها عجينة السمبوسك متوافرة في أي مطبخ، ولكي نقوم بعملها بطريقة سريعة ولا تتطلب وقت كثير يمكننا أن نقوم بشراء شرائح السمبوسة جاهزة ويتم حشوها في المنزل والحشوة المرغوب فيها والمفضلة هي اللحمة المفرومة. مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة باكيت واحد من شرائح السمبوسة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المبشور.

ربع كوب كبير من عصير الطماطم.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وجوزة الطيب. طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة نقوم بتجهيز اللحمة المفرومة فنضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وعند تسخينه نضيف اللحمة المفرومة.

ثم نضع رشة من الفلفل الأسود والملح ويتم تقليبها بإستمرار وعند تغيير لونها نضع بصلة واحدة كبيرة الحجم ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

ونستمر في التقليب وبعد ذلك يتم إضافة ثمرة واحدة من الجزر المبشور والطماطم المبشور والفلفل الأخضر ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة.

ثم يتم وضع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة وجوزة الطيب والثوم البودر والبصل البودر ونتركها على النار لمدة عشر دقائق ثم نرفعها ونتركها جانبا.

وبعد ذلك يتم تجهيز طاسة أخرى عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونتركه حتى يسخن جيدا ثم نقوم بتجهيز رقائق السمبوسة ويتم حشوها باللحمة المفرومة.

ويتم تقفيل السمبوسة بطريقة جيدة ثم نضعها في الطاسة ليتم قليها ويكون لونها ذهبي. عمر شويل - جدة أعملي السمبوسة باللحمة المفرومة على أصوله بطريقة ناجحة ومقرمشة وبطعم صحي ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي السمبوسة باللحمة المفرومة على أصوله بطريقة ناجحة ومقرمشة وبطعم صحي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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