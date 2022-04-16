نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية أعملي فطائر العشر دقائق السريعة بمكونات سهلة وبطعم لذيذ في المقال التالي

تعد المعجنات أو الفطائر من أجمل وأحلى المأكولات التي يعشقها معظم الأشخاص كبار السن أو صغار السن فهي من الأكلات المشهورة على مستوى العالم، فقد توجد أشكال وطرق كثيرة جدا لعمل الفطائر وغير ذلك فيكون لها حشوات عديدة فمن الممكن أن نقوم بحشو الفطائر باللحمة المفرومة أو يتم حشوها بالفراخ أو بتشكيلة من الجبن مثل الجبنة الرومي أو الموتزريلا أو الشيدر، وممكن أن تكون الفطائر على شكل أقراص أو مربعات وغيرهم، والطريقة السهلة لعمل الفطائر هي أن نقوم بعمل فطائر العشر دقائق فهي سريعة جدا في تحضيرها. مكونات فطائر العشر دقائق خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كوبان كبيران من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الجبن. طريقة عمل فطائر العشر دقائق نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الماء الدافئ ونضيف إلى الماء ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعض ونضع غطاء على هذا الخليط ونتركه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق تقريبا حتى يزداد حجم الخليط.

وبعد ذلك يتم وضع خمس أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ورشة من الملح وقومي بإضافة نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ثم نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد ونستمر في العجن حوالي سبع دقائق أو أكثر حتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل.

ونترك العجينة ترتاح قليلا ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى تكون ساخنة جدا عند وضع الفطائر بها.

ونحضر صينية خبز كبيرة ويتم دهنها بالزيت وقومي بتشكيل الفطائر بالشكل المرغوب فيه ونضع بداخلها أو يتم حشوها بخليط من الجبن ويتم غلقها جيدا.

ونضع الفطائر في الصينية وبعد الإنتهاء من التشكيل والحشو نضع الصينية في الفرن ونتركها ليكون لونها ذهبي أو من الممكن أن نقوم بقليها. عمر شويل - جدة بعجينة قطنية أعملي فطائر العشر دقائق السريعة بمكونات سهلة وبطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة قطنية أعملي فطائر العشر دقائق السريعة بمكونات سهلة وبطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.