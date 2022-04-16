نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الفراخ الاقتصادية على اصولها بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم وريحة أول مرة تاكليها في المقال التالي

توجد أنواع عديدة من الكفتة ومن ضمن هذه الأنواع هي كفتة الفراخ فهذه الكفتة يكون لها طعم جميل ورائع، حيث أن كل الأطفال يعشقون تناول هذه الكفتة لذلك تقوم معظم السيدات بعملها وعادة يتم تقديم كفتة الفراخ في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء، وتقدم بجانب طبق من المكرونة والخبز والسلطة وطبق من البطاطس المقلية وغيرهم، ومن الممكن أن نقوم بعمل كفتة الفراخ في الفرن أو يمكن أن يتم قليها وذلك من خلال تكويرها ووضعها في الدقيق والبيض والبقسماط. مكونات كفتة الفراخ نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

نصف كوب كبير من البقدونس المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

فص واحد من الثوم.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر. طريقة عمل كفتة الفراخ قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية بشرط أن تكون مفرومة ناعمة ونضيف إليها نصف كوب كبير من البقدونس المفروم.

وبعد ذلك يتم وضع كوب واحد كبير من البقسماط الناعم وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ويتم إضافة فص واحد من الثوم المفروم.

ونضع بصلة واحدة كبيرة الحجم ولابد من أن تكون مبشورة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ونقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ ونصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ثم يتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد ونتركها في الثلاجه لعدة ساعات حتى تتماسك ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ويتم تجهيز صينية ونضع بها ورق ألمونيوم ونقوم بدهنه بالزيت وبعد ذلك يتم تشكيل الكفتة لتكون على شكل أصابع ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى تسويتها جيدا. عمر شويل - جدة كفتة الفراخ الاقتصادية على اصولها بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم وريحة أول مرة تاكليها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفتة الفراخ الاقتصادية على اصولها بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم وريحة أول مرة تاكليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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