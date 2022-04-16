نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة القطايف بالمكسرات بمقادير مظبوطة وبطريقة طرية وصحية والطعم حكاية في المقال التالي

تعتبر القطايف من أجمل أطباق الحلويات التي يحبها ويفضل تناولها العديد من الناس فهي من أنواع الحلوى المشهورة في الكثير من الدول، ويمكن أن نقوم بتجهيز القطايف في البيت بأسهل وأسرع طريقة وعادة يتم تناول القطايف بكثرة في شهر رمضان وتقدم بعد الإفطار، ويمكن أن يتم حشوها بالكريمة أو بالمكسرات أو بالشوكولاته وقد نجد عدد من الناس يفضلون تناول القطايف بالحشوات المالحة مثل الجبنة وغيرها، فقد تجد معظم السيدات مشكلة في عمل عجينة القطايف ولكنها سهلة جدا ومقاديرها متوافرة في أي منزل. مكونات القطايف بالمكسرات كوب واحد كبير من دقيق السميد.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

كوبان كبيران ونصف من الماء.

كمية مناسبة من الشربات ومكوناته هي كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير ونصف من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

كمية مناسبة من الزيت للقلي. طريقة عمل القطايف بالمكسرات نحضر عجينة القطايف فيتم تجهيز وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول ودقيق السميد ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ونقوم بتقليب جميع المكونات الجافة مع بعض ويتم وضع كوبان كبيران ونصف من الماء بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن بإستخدام مضرب السلك اليدوي لنحصل على قوام ناعم ومناسب.

ويتم وضع غطاء على العجينة ونتركها حتى ترتاح وفي هذا الوقت نقوم بتجهيز الشربات فقد نضع إناء على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر.

ثم نضع كوب واحد كبير ونصف من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونتركهم على النار حوالي ربع ساعة تقريبا ويتم رفع الشربات من على النار.

وبعد ذلك يتم تجهيز طاسة مسطحة ونضعها على نار هادئة وندهنها بالقليل من الزيت ونضع كمية قليلة من عجينة القطايف في الطاسة بعد تسخينها ويتم فردها لتكون على شكل قرص صغير.

ونتركها حتى يتغير لونها من الوجهين وبعد الإنتهاء نقوم بحشو القطايف بخليط من المكسرات المجروشة ويتم غلقها جيدا ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت.

وعند تسخينه قومي بوضع القطايف المحشية ونتركها لتكون باللون الذهبي ويتم إخراجها ونضعها مباشرة في الشربات ثم يتم تقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة القطايف بالمكسرات بمقادير مظبوطة وبطريقة طرية وصحية والطعم حكاية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة القطايف بالمكسرات بمقادير مظبوطة وبطريقة طرية وصحية والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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