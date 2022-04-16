نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العيد جاااي” اعملي أجمل وصفة الكحك السادة وبالنوتيلا طريقة جديدة ومُجربة طعمه لا يقاوم في المقال التالي
لوحظ مؤخرا تزايد عمليات البحث حول طريقة إعداد وصفة الكحك السادة وبالنوتيل، خاصة مع الارتفاع الهائل في أسعار الكثير من السلع الغذائية مما دفع العديد من ربات المنزل إلى تحضير بعضها داخل المنزل، من الاستعانة بمكونات رخيصة بعد الشيء وغير مكلفة إطلاقا، ومع قرب انتصاف شهر رمضان المبارك نجد أن البحث عن بعض الوصفات متزايد، والتي عادة ما تقدم خلال عيد الفطر المبارك ومن أبرزها كحك العيد، يمكن من خلاله هذا المقال معرفة الطريقة بالتفصيل، تابعونا.
وصفة الكحك السادة وبالنوتيل
يعد أشهر مخبوزات العيد حيث لا يخلو في العيد من كحك العيد، ويتم تحضيره بكل سهولة ونوضح ذلك من خلال ما يلي:
طريقة عمل الكحك
المقادير:
- كيلو دقيق.
- نصف كيلو سمن.
- ملعقتين من السكر.
- نصف كوب حليب.
- ربع كوب سمسم.
- ملعقة ريحة كحك.
- ملعقة بيكنج بودر.
- سكر ناعم للتزيين.
طريقة تحضير الكحك:
- تخلط كافة المكونات الجافة معا داخل وعاء مناسب، ثم يخلط الدقيق مع كل من السكر والسمسم بالإضافة إلى البيكنج بودر وريحة الكحك.
- تقلب جميع المكونات معا حتى تمام المزج بينهم، ومن ثم يضاف السمن مع التقليب الجيد حتى تمام التجانس.
- يفضل القيام بعملية بث للخليط بواسطة اليدين، حيث يساعد ذلك في الحصول على كحك ناعم ونتائج مرضية.
- يضاف الحليب مع استمرار العجن بحيث نحصل على عجينة لا تلتصق باليد.
- تترك العجينة لترتاح حوالي نصف ساعة تقريبا، يتم تشكيلها على هيئة كرات صغيرة تشكل حسب الرغبة.
- ترص بعد التشكيل داخل صينية أو صاج مناسب، وتوضع داخل فرن هادىء حتى يصير لونها ذهبي خفيف.
- يتم إخراجها من الفرن ثم ترص داخل طبق التقديم وتزين بواسطة السكر الناعم.
الكحك بالنوتيلا
مقادير الكحك بالنوتيلا:
- كيلو من الدقيق.
- نصف كيلو من السمنة.
- ثلث كوب من السكر البودر.
- باكو بيكنج باودر.
- ذرة ملح
- كوب من الماء
- ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.
- علبة من النوتيلا.
تحضير الكحك بالنوتيلا:
- يتم اتباع نفس الخطوات السابق ذكرها في الوصفة السابقة.
- تختلف تلك الوصفة عن الأولى في إضافة شيكولاته النوتيلا إليها.
- بعد تشكيل العجينة إلى عدة أجزاء صغيرة تشبه في حجمها حجم الليمون الكبيرة.
- توضع داخل الدائرة الصغيرة ملعقة صغيرة من النوتيلا، على أن يتم إقفالها بشكل مناسب.
- يرص الكحك داخل صينية ويخبز داخل فرن كما سبق الذكر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “العيد جاااي” اعملي أجمل وصفة الكحك السادة وبالنوتيلا طريقة جديدة ومُجربة طعمه لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.