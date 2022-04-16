“العيد جاااي” اعملي أجمل وصفة الكحك السادة وبالنوتيلا طريقة جديدة ومُجربة طعمه لا يقاوم

لوحظ مؤخرا تزايد عمليات البحث حول طريقة إعداد وصفة الكحك السادة وبالنوتيل، خاصة مع الارتفاع الهائل في أسعار الكثير من السلع الغذائية مما دفع العديد من ربات المنزل إلى تحضير بعضها داخل المنزل، من الاستعانة بمكونات رخيصة بعد الشيء وغير مكلفة إطلاقا، ومع قرب انتصاف شهر رمضان المبارك نجد أن البحث عن بعض الوصفات متزايد، والتي عادة ما تقدم خلال عيد الفطر المبارك ومن أبرزها كحك العيد، يمكن من خلاله هذا المقال معرفة الطريقة بالتفصيل، تابعونا.

وصفة الكحك السادة وبالنوتيل

يعد أشهر مخبوزات العيد حيث لا يخلو في العيد من كحك العيد، ويتم تحضيره بكل سهولة ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

طريقة عمل الكحك

المقادير:

كيلو دقيق.

نصف كيلو سمن.

ملعقتين من السكر.

نصف كوب حليب.

ربع كوب سمسم.

ملعقة ريحة كحك.

ملعقة بيكنج بودر.

سكر ناعم للتزيين.

طريقة تحضير الكحك:

تخلط كافة المكونات الجافة معا داخل وعاء مناسب، ثم يخلط الدقيق مع كل من السكر والسمسم بالإضافة إلى البيكنج بودر وريحة الكحك.

تقلب جميع المكونات معا حتى تمام المزج بينهم، ومن ثم يضاف السمن مع التقليب الجيد حتى تمام التجانس.

يفضل القيام بعملية بث للخليط بواسطة اليدين، حيث يساعد ذلك في الحصول على كحك ناعم ونتائج مرضية.

يضاف الحليب مع استمرار العجن بحيث نحصل على عجينة لا تلتصق باليد.

تترك العجينة لترتاح حوالي نصف ساعة تقريبا، يتم تشكيلها على هيئة كرات صغيرة تشكل حسب الرغبة.

ترص بعد التشكيل داخل صينية أو صاج مناسب، وتوضع داخل فرن هادىء حتى يصير لونها ذهبي خفيف.

يتم إخراجها من الفرن ثم ترص داخل طبق التقديم وتزين بواسطة السكر الناعم.

الكحك بالنوتيلا

مقادير الكحك بالنوتيلا:

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من السمنة.

ثلث كوب من السكر البودر.

باكو بيكنج باودر.

ذرة ملح

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

علبة من النوتيلا.

تحضير الكحك بالنوتيلا: