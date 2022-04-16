احلي من صالونات التجميل.. طريقة صبغ الشعر بالكركم لعشاق اللون الأشقر الذهبي طبيعية 100% 

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عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالكركم هو من أسهل الوصفات المنزلية التي تساهم في إضافة لون رائع وذهبي للشعر، حيث أن الكركم من أفضل أنواع التوابل التي يمكن استخدمها كعنصر مساعد مع الحناء في تلوين الشعر بلون جميل وعصري، حيث أن تلك الصبغة طبيعية تقوم بتلوين الشعر، وهذه الصبغة أمنة تماما على الكبار والصغار وليس لها أي أثار جانبية ضارة، ويفضل استخدام تلك الصبغة عن غيرها من الصبغات الكيميائية التي تقوم بحرق الشعر، والقضاء على البصيلات، مما ينتج عنها ضعف الشعر تماما وتساقطه المستمر.
طريقة صبغ الشعر بالكركم
يمكن الاعتماد على الكركم في صبغ الشعر والحصول على لون رائع ومميز، حيث يتم تحضير الوصفة كالتالي:
المكونات
– نصف كوب من الحنة الطبيعية.
– نصف كوب من مسحوق الكركم.
– كوب من الشاي المغلي.
– ربع كوب من الكركدية المغلي.
– ربع كوب من القهوة.
طريقة التحضير
– في طبق عميق يتم عجن كافة المكونات السابقة معا حتى تتكون عجينة طرية.
– نترك العجينة في مكان دافئ لتختمر لمدة ساعة.
– يتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو قبل تطبيق الخليط عليه، حيث أن الشعر قد يكون ملتصق به أي زيوت أو كريمات تعمل كعازل لمنع وصول الخليط إلى فروة الشعر وتفاعله مع بصيلات الشعر.
– نقوم بتقسيم الشعر إلى 4 أجزاء، ونبدأ في تمليس الشعر بالخليط السابق.
– ثم نلف الشعر بكيس بلاستيك، ثم نضعه فوقه فوطة مبللة بقطرات من الماء الساخن.
– نترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات أو أكثر.
– ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدا.
فوائد صبغ الشعر بالكركم
يمتلك الكركم الكثير من الفوائد المبهرة والفعالة للشعر التي تكسبه الكثير من اللمعان والنعومة، حيث أنه يتميز بما يلي:
- يعمل الكركم علي تنعيم الشعر الخشن والمجعد.
- يساعد في تغذية الجذور وتحفيز نموها.
- يعمل علي إطالة الشعر بشكل طبيعي.
- كما أنه يعمل علي إنبات بصيلات جديدة ومنع تساقط الشعر.
- تلوين الشعر بدرجات ذهبية رائعة.
- تقوية الشعر وجعله غير قابل للتقصف.
- منع الهيشان والقضاء على تجاعيد الشعر.
- كما أنها تعمل علي تحفيز فروة الرأس، وتطهير الفروة من الجراثيم والبكتيريا.
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