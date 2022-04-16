استعيدي شبابك بملعقة فازلين وتخلصي من شيب الشعر المبكر بدون عودة وأي أضرار

مشكلة شيب الشعر تعتبر من المشكلات الكبيرة والمزعجة بالنسبة لأي شخص سواء الرجال والنساء، فمن المعروف أن ظهور الشعر الابيض بالرأس قد يسبب إحراج كبير بالنسبة للأشخاص وبالتحديد السيدات،لأن المرأة دائما تحب أن تظهر بمظهر جذاب وجميل وتكون ملفتة، فأن وجود مشكلة الشيب قد يجعلها تشعر بالخجل وترغب في الحصول على شئ مناسب يقضي عليه ويعيد لونه الطبيعي فقد نجد عدد كبير من الناس يلجأون إلى إستعمال الصبغات الكيميائية، فهذه الصبغات ممكن أن تقوم بالفعل على إخفاء الشعر الأبيض ولكن بعد مرور فترة قصيرة من الوقت قد يظهر الشعر الأبيض مرة أخرى، وغير كل هذا فأن الصبغات الكيميائية معروفة بأنها مضرة جدا علي الشعر فهي تعمل على خشونة الشعر وجفافه وتساقطه وكل هذا يحدث نتيجة إحتواء الصبغات على مواد ضارة، وقد نجد عدد آخر من الناس يفضلون إستخدام الحناء أو المكونات الطبيعية فهي قد تؤثر تأثير إيجابي في القضاء على مشكلة الشيب ويكون لها القدرة على عدم ظهور الشعر الأبيض، فمن أقوى وأفضل الأشياء التي تساعدنا في الحصول على ذلك هي خلطة الفازلين فبجانب كل هذا فهي تعمل على علاج أي مشكلة ممكن أن تتعلق بالشعر.

مكونات خلطة الفازلين لعلاج الشيب

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النسكافية.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لعلاج الشيب