طريقة الفرن في عمل بسكويت العيد بالبرتقال طعمه رائع وناعم يذوب في الفم بالمقادير وبالخطوات نقدمها لكم،حيث أن طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة سهلة، وبسيطة، حيث أن البسكويت من الحلوى المستحبة لدى الجميع، كما أنها; تقدم في الأعياد، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة من بين هذه الطرق طريقة عمل البسكويت بالبرتقال سوف نتعرف معًا على طريقة إعدادها من خلال هذا المقال.

طريقة الفرن في عمل بسكويت العيد بالبرتقال

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

واحد كوب سكر.

٢ ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

واحد كوب من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

طريقة تحضير بسكويت البرتقال

قومي بخلط مكونات الدقيق مع البيكنج بودر، ثم يضاف الملح إليها، وتقلب المكونات جيدًا.

يتم خلط السكر مع بشر البرتقال، ثم يتم التقليب مع الفرك جيداً، لكى تتخلص من الزيوت التي توجد بها.

يتم خفق الزبدة بالمضرب الكهربائي جيدًا، ثم تضاف إلى خليط السكر مع بشر البرتقال.

بعد ذلك يتم الخفق حتى الحصول على قوام كريمي، ثم يضاف إليه البيض، وعصير البرتقال بالتدريج.

بعد ذلك يضاف الي الخليط الدقيق مع التقليب بشكل مستمر حتى الحصول على عجينة متماسكة.

يتم بعد ذلك لف العجينة بورق نايلون، ثم تترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً.

تشكل عجينة البسكويت عن طريق استخدام الماكينة المخصصة لها ثم يرص البسكويت داخل الصينية.

يوضع في فرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تمام النضج.

ثم بعد ذلك يقدم، وبالهنا والشفا.

طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم

المقادير

كوب ونصف من السكر البودرة.

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

واحد كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ كوب من عصير البرتقال.

كوب من السمسم المحمص.

ثلاثة أكواب من السيمولينا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بسكويت العيد

