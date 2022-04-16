خطوة سرية.. طريقة عمل سلطة الكولسلو مثل المطاعم وهذا هو سر طعم كول سلو كنتاكي

تعتبر سلطة الكولسلو من أشهر أنواع السلطات التي يعشقها الكثير من الناس، لكن دائمًا ما يكون هناك صعوبة في التوصل إلى نفس مذاق المحلات عند تحضيرها داخل المنزل، وذلك يرجع إلى عدم الالتزام ببعض من الأسرار الخاصة بطريقة تحضيرها، لذلك سنقوم بعرض طريقة عمل سلطة الكولسلو داخل هذا المقال، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه.

طريقة عمل سلطة الكولسلو

إليكم أسهل وأسرع طريقة تحضير سلطة الكولسلو اللذيذة بنفس طريقة المحلات بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

كوبان من الكرنب الأبيض المبشور.

بصلة صغيرة مبشورة.

كوب من الجزر المبشور.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

وملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف كوب من المايونيز.

نصف كوب من الزبادي.

كول سلو كنتاكي

أولًا نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به بصلة مبشورة مع ملعقة كبيرة من البصل، وذلك مع تقليبهم بشكل جيد، ومن ثم

نتركهم لمدة نصف ساعة.

نتركهم لمدة نصف ساعة. وبعد أن نلاحظ أن البصل قد نزل منه كمية من الماء، فهذا الأمر يخفف من مذاقه اللاذع بعض الشيء.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار وعاء كبير ونضيف به الجز والكرنب المبشورين، وذلك مع إضافة المايونيز والعسل والزبادي، وذلك مع الخلط بشكل مستمر، حتى نتأكد من تجانس المكونات بالصورة المطلوبة.

ثم نقوم بتصفية البصل من الماء، وبذلك نقوم بوضع البصل داخل إناء الكولسلو، ثم نقوم بإضافة رشة ملح بسيطة، وذلك

مع الخلط بصورة مستمرة.

مع الخلط بصورة مستمرة. فبعد أن نتأكد من تجانس المكونات، فهنا تكون سلطة الكولسلو جاهزة للتناول.

ومن الأفضل وضعها داخل الثلاجة لفترة زمنية تقدر بحوالي 3 ساعات على أقل تقدير، فهذا الأمر سيضيف لها مذاق

أقوى وألذ، وكلما ازدادت الفترة، فسوف نتحصل على مذاق لذيذ يشبه المحلات تمامًا.

وفي الختام نستطيع أن نقول وداعًا لفشل تحضير سلطة الكولسلو داخل المنزل، فبعد عرضنا لطريقة عمل سلطة الكولسلو داخل هذا المقال، سوف نصل إلى مذاق المحلات المتخصصة في إعداد هذا النوع من السلطة، لكن هذا يتطلب الالتزام بالمقادير وخطوات التحضير التي ذكرناها في هذا المقال.