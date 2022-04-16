“قبل العيد” سر نجاح الغريبة البيتي بالسمن البلدي أحلى من بتاعت محلات حلويات العيد

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سر نجاح الغريبة البيتي بالسمن البلدي أحلى من بتاعت محلات حلويات العيد نقدمه لكم، حيث أن الغريبة من أنواع كعك العيد اللذيذة، حيث تعتبر الغريبة الناعمة من الوصفات السهلة، والبسيطة في تحضيرها، حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال. سر نجاح الغريبة البيتي بالسمن البلدي المقادير كوب واحد من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٤ أكواب من الدقيق.

بياض بيضة واحدة.

مكسرات للتزيين.

٢ كوب سمن.

رشة ملح. طريقة التحضير تخفق السمن جيدًا حتى يتغير لونها إلى الأبيض، وهذا سر نجاح الغريبة البيتي بالسمن البلدي.



ثم يضاف السكر مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزج الخليط جيدًا.

يوضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى الحصول على عجينة هشة، و متماسكة.

يضاف إلى العجينة بياض البيض، ثم يقلب مع العجين حتى الحصول على عجينة.

تشكل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ثم يوضع بها القليل من مكسرات الفستق المجروش.

تكرر هذه العملية مع بقية العجينة حتى الانتهاء من الكمية.

ثم ترص عجينة الغريبة في صينية، وتوضع في فرن متوسط الحرارة على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ربع ساعة من دون أن يتغير لونها.

تخرج من الفرن، ثم تترك لتبرد، وترص في طبق التقديم، وبالهنا والشفا. طريقة عمل الغريبة بالسميد المقادير ملعقتان كبيرة من السميد الناعم.

٢ كوب من السكر الناعم.

٤ أكواب من الدقيق.

٢ كوب من السمن.

باكو فانيليا. طريقة التحضير يذاب السكر مع السمنة على نار هادئة.

ثم يخلط الدقيق مع السميد، ويقلب، ثم يضاف إليه خليط السمن، و الفانيليا، ويتم العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة.

يتم وضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

تشكل العجينة الى دوائر، ثم ترص في الصينية، ومن ثم تدخل الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم تزين بالفستق، أو أي نوع آخر من المكسرات.

ثم تخرج من الفرن، وتترك لتبرد، ثم تقدم، وبالهنا والشفا. طريقة عمل الغريبة بالزبدة المقادير فستق حلبي.

كوب من الزبدة.

٢ كوب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير يتم خفق الزبدة مع السكر جيدًا حتي تمتزج المكونات معًا.

توضع الفانيليا مع الخفق المستمر.

يوضع الدقيق بالتدريج مع العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة.

يتم تشكيل العجينة على شكل أقراص صغيرة الحجم حتى تتشكل الغريبة.

توضع بكل واحدة من الغريبة واحدة من الفستق الحلبي.

ترص في صينية، ثم توضع داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عشر دقائق تقريباً مع الحرص على عدم تحميرها.

تترك حتي تبرد، ثم تقدم، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة "قبل العيد" سر نجاح الغريبة البيتي بالسمن البلدي أحلى من بتاعت محلات حلويات العيد - ثقفني

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