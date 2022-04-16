نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلو وحادق.. طريقة عمل الكنافة بالريكوتا والقشقوان أوالكيري لألذ كنافة نابلسية يمكنكِ تذوقها في المقال التالي

طريقة عمل الكنافة بالريكوتا حيث تدخل الجبن في العديد من الحلويات الشرقية لتقديم مذاق مختلف ورائع فهناك من يستخدم جبن الموتزايلا أو الجبن الكريمي في إعداد الكنافة، فتعالوا معنا نتعرف في مقالنا اليوم على طريقة إعداد الكنافة بالريكوتا. طريقة عمل الكنافة بالريكوتا المكونات 500 جرام كنافة.

400 جرام جبن ريكوتا.

1 كوب سكر.

50 جرام ماء.

1 ملعقة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة عمل الكنافة بالجبنة الريكوتا يتم وضع السكر مع الماء في إناء واسع على نار متوسطة وتترك لمدة 8 دقائق ثم ترفع من على النار وتوضع عليه الليمون والفانيليا وتترك جانبا.

ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 500 درجة مئوية ثم يتم خلط الجبن الريكوتا مع الموتزايلا ويترك جانبا، ثم يتم تقسيم الكنافة وفركها جيدا مع الزبدة والسكر.

ثم توضع ثلاث أرباع كمية الكنافة في إناء واسع ثم يوضع عليها خليط الجبن ثم يوضع باقي كمية الكنافة فوق الخليط ثم تدخل الفرن لمدة 30 دقيقة ثم تخرج من الفرن ويوضع عليها الشربات. كنافة بجبنة الكيري المكونات 500 جرام كنافة.

6 ملاعق كبيرة زبدة.

12 قطعة كيري.

2 كوب شربات. كنافة بجبنة الكيري يتم تقسيم الكنافة إلى جزئيات صغيرة ثم يوضع السمن عليها وتمزج جيدا.

بعد ذلك يتم تقسيم الكنافة إلى جزئين ويوم وضع الجزء الأول في إناء واسع وفوقها الجبنة الكيري.

ثم بعد خفقها جيدا ثم يوضع باقي كمية الكنافة.

بعد ذلك تدخل الكنافة فرن ساخن حتى تأخذ اللون الذهبي ثم يوضع الشربات عليها وتوضع بالهناء والشفاء. كنافة بجبنة القشقوان المكونات 500 جرام كنافة.

6 ملعقة كبيرة زبدة.

1 كوب جبن قشقوان.

2 كوب شربات. طريقة التحضير يتم وضع الزبدة حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة ويتم مزجها مع الكنافة جيدا.

بعد ذلك يتم تقسيم الكنافة إلى جزئين ويوضع الجزء الأول في إناء واسع.

ثم توضع جبنة القشقوان عليها ثم يوضع الجزء الأخير من الكنافة.

بعد ذلك تدخل الكنافة الفرن حتى تصبح ذهبية اللون وتقدم بعد أن يوضع الشربات عليها. طريقة عمل الكنافة بالريكوتا حيث تعتبر من أكثر طرق إعداد الكنافة شعبية، لذلك فهي صحية عن الطرق العادية للكنافة بالكريمة أو بالمكسرات. عمر شويل - جدة حلو وحادق.. طريقة عمل الكنافة بالريكوتا والقشقوان أوالكيري لألذ كنافة نابلسية يمكنكِ تذوقها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلو وحادق.. طريقة عمل الكنافة بالريكوتا والقشقوان أوالكيري لألذ كنافة نابلسية يمكنكِ تذوقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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