لبياض كالثلج.. كريم الليمون لتبييض الوجه وتفتيح البشرة بسرعة صاروخية لن تحتاجي لنقطة مكياج

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كريم الليمون لتبييض الوجه حيث أن التعرض لأشعة الشمس ومتغيرات الجو المختلفة تؤثر على البشرة وتتسبب في ظهور بعض العلامات الداكنة في الوجه، لذلك نقدم لكم وصفة سحرية لتبييض الوجه وجعله متفتحا وجذابا باستخدام الليمون لأنه من أكثر المكونات فعالية في تبييض الوجه وجعله مشرقا ومتفتحا. كريم الليمون لتبييض الوجه المكونات 4 ثمرات من الليمون

2 ملعقة من نشا الذرة

كوب من الماء طريقة التحضير يتم تقسيم الليمون دون إزالة القشور إلى جزيئات صغيرة ثم يتم وضعه في إناء واسع مع كوب من الماء ووضعه على النار حتى يطهي الليمون جيدا.

ثم يتم إحضار المفرمة الكهربائية ويوضع الليمون بها ويطحن جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضع هذا الخليط على النشا مع إضافة فنجان من الماء ويتم مزجهم جيدا.

يرفع مرة ثانية على النار لمدة 5 دقائق حتى نحصل على كريم ثم يحفظ هذا الكريم في إناء معقم في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يتماسك الخليط.

ثم يتم تنظيف المكان المراد تفتيحها ثم نضع الكريم عليها وفركه جيدا ويترك لمدة 20 دقيقة وهذا الكريم يعمل على إخفاء البقع الداكنة ويعمل على تبييض الوجه والجسم. طريقة عمل كريم الليمون والزبادي المكونات 4 ثمرات من الليمون المسلوق

1 كوب زبادي

و1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة زيت لوز حلو

و1 ملعقة من زيت جوز الهند طريقة التحضير يتم مزج كل المكونات في الخلاط الكهربائي حتي نحصل على خليط متجانس سمعت نوع الخليط في إناء واسع معقم ثم

توضع في الثلاجة لمدة 60 دقيقة حتى تتجانس جيدا.

توضع في الثلاجة لمدة 60 دقيقة حتى تتجانس جيدا. ثم يتم إخراجه من الثلاجة ووضعه على الوجه مع فركه جيدا حتى يدخل في مسام الجلد ويترك على الجلد لمدة 60 دقيقة ثم يتم تنظيف الوجه بالماء البارد.

ويتم تكرار هذه الوصفة يوميا ومع مرور الوقت سوف تلاحظين تأثير هذه الوصفة في تفتيح وتبييض الوجه. فوائد كريم الليمون والنشا للبشرة أن الليمون يشتمل على مجموعة من الفوائد العظيمة للبشرة وهي كالآتي: يعمل على معالجة مشكلة حب الشباب لأنه يشتمل على مواد تواجه البكتيريا ويعمل على التقليل من إنتاج الدهون في البشرة.

بينما يساعد على تفتيح البشرة لأنه يشتمل على فيتامين سي وحمض السيتريك ويعمل على القضاء على مشكلة الرؤوس السوداء

من البشرة ويعمل على إزالة الجلد الميت من البشرة. كريم الليمون لتبييض الوجه حيث تسعى العديد من السيدات للحفاظ على جمالها ورشاقة وجهها لذلك وضحنا أكثر الطرق الطبيعية فعالية في تبييض الوجه. عمر شويل - جدة لبياض كالثلج.. كريم الليمون لتبييض الوجه وتفتيح البشرة بسرعة صاروخية لن تحتاجي لنقطة مكياج - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبياض كالثلج.. كريم الليمون لتبييض الوجه وتفتيح البشرة بسرعة صاروخية لن تحتاجي لنقطة مكياج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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