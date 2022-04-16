ستذهلك النتيجة.. طريقة عمل صابونة الكولاجين لتفتيح البشرة وشد الوجه وتخلصي من التجاعيد نهائياً

يعتبر صابون الكولاجين من أكثر المنتجات العناية بالبشرة أهمية، وذلك بسبب دورها الفعال في منع ظهور آثار التجاعيد بالبشرة، لذلك يتم البحث عن طريقة عمل صابون الكولاجين بالمنزل داخل محركات البحث، وذلك يرجع إلى المحاولات الكثيرة التي تفشل في سبيل الوصول لذلك الأمر.

طريقة عمل صابونة الكولاجين

إليكم الطريقة المثلى في طريقة تحضير صابونة الكولاجين بالمنزل بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

كوب من الماء.

نصف كوب من الشوفان المطحون.

زيت عطري.

قالب لصب الصابون.

مبشرة.

بودرة كولاجين.

قطعة صابون طبيعية بدون رائحة.

ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين.

صابون كولاجين للتبيض الفوري

أولًا نقوم بإحضار وعاء على النار بدرجة حرارة متوسطة، ونضيف به الماء مع بودرة الجيلاتين، وذلك مع التقليب باستمرار.

ثم نقوم ببشر الصابونة ونضعها داخل خليط الجيلاتين والماء، وذلك مع الخلط بصورة مستمرة، حتى نتأكد من تجانس المكونات.

ومن بعدها نقوم بإضافة كمية بسيطة من أي نوع من الزيوت العطرية، وذلك مع معلقتين من الشوفان المطحون، وبعدها نقوم بالتقليب باستمرار.

ثم نقوم بفتح كبسولات الكولاجين ونفرغها داخل الخليط، ثم نخلطها جيدًا.

ومن ثم تأتي خطوة إحضار القالب المخصص للصابون، وبعد أن نترك خليط الصابون يبرد بعض الشيء، فمن هنا نقوم بصبه داخل هذه القوالب.

وبعد أن يتماسك الخليط داخل القوالب، فسوف نلاحظ القوام الناعم الخاص بالصابونة الجيلاتينية.

وبذلك تكون الصابون جاهزة للاستعمال على البشرة سواء عند التنظيف أو الاستحمام.

فصابون الكولاجين تقوم بالحفاظ على البشرة من التجاعيد، والتي تظهر بسبب تقدم العمر، حيث تقوم هذه الصابونة بتقوية البشرة.

كما تعمل هذه الصابونة بترطيب البشرة ومنعها من التعرض إلى الجفاف، فهذا الصابون ما هو إلا خيار مثالي للعناية اليومية بالبشرة بصورة سريعة، وهذا ما أشار إليه الكثير من الأطباء المتخصصين في علاج البشرة.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم أسهل وأسرع طريقة عمل صابونة الكولاجين بالمنزل، فأصبح لا يكون هناك داعي لشرائها من الخارج، حيث وجدنا أن العديد من الفوائد الصحية لهذه الصابونة والتي تقدمها للبشرة بصورة لافتة للنظر، فكل ما علينا الالتزام بكافة التفاصيل التي ذكرناها في هذا المقال.