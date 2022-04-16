لمحبات التجديد.. طريقة عمل الكنافة بالريد فيلفيت بأسرار أفخم محلات الحلواني وابهريهم بشطارتك

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالريد فيلفيت حيث انتشرت وصفة الريد فليفت في إعداد الكنافة والعديد من الحلويات الشرقية حيث تعتبر الكنافة من أهم الحلويات الشرقية المفضلة في شهر رمضان بجميع أشكالها، فتعالوا نتعرف على الطريقة الصحيحة لإعدادها بالريد فليفت، لطعم رائع أحلى من المحلات.

طريقة عمل الكنافة بالريد فيلفيت

المكونات

نصف كيلو كنافة

2 ملعقة سكر

5 ملاعق زبدة

مكونات الشربات

كوب سكر

كوب ماء

عصير ليمونة

رشة فانيليا

مكونات كيك الريد فليفت

2 كوب دقيق

كوب سكر

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة بكينج بودرة

رشة فانيليا

2 بيضة

لون أحمر طبيعي

مكونات كريمة الحشو

كوب من الجبن الكريمي

كوب من كريم الشانتي

كنافة الريد فيلفيت زي المحلات

لإعداد شربات الكنافة يتم وضع المكونات في إناء واسع على النار وتركه حتى يصل إلى درجة الغليان ثم يوضع عصير الليمون ويرفع من على النار ويوضع جانبا.

ما هو الريد فيلفيت

يتم إحضار إناء واسع ويوضع الدقيق والبكينج بودر والملح وفي الخلاط الكهربائي يوضع البيض والزيت والسكر والفانيليا

واللون الأحمر ثم يخلط جيدا حتى تتجانس المكونات ثم توضع مكونات الخلاط على خليط الدقيق حتى يتم الحصول على

قوام متجانس.

قوام متجانس. ثم يتم إحضار إناء معد لدخول الفرن ودهنه بالزيت أو السمن ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

لإعداد الكنافة يتم وضع الكنافة مع السمن حتى تتشرب بالسمن تماما ثم يتم تقسيمها إلى جزأئين ويوضع كل جزء في إناء منفصل ثم تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي.

لعمل حشو الكريمة يتم وضع المكونات وباستخدام المضرب الكهربائي يتم خفقها حتى نحصل على خليط متجانس ثم يوضع الجزء الأول من الكنافة ثم طبقة من الكريمة ثم طبقة من الكيك ثم طبقة من الكريمة ثم توضع الجزء الأخير من الكنافة ثم تقدم بالهناء والشفاء.

نصائح لنجاح الكنافة

هناك مجموعة من الإرشادات التي لا بد من القيام بها عند إعداد الكنافة بالريد فليفت وهي كالآتي:

لا بد من إعداد طبقة متماسكة من الكنافة حتى لا تتفتت عند القيام بالصحة وذلك يتم من خلال وضع الكنافة في الفريزر قبل القيام بالوصفة بمدة 24 ساعة.

بينما لا بد من خلط السمن بالكنافة جيدا ولا بد من استخدام شربات خفيف وبارد ولابد من تسوية كيك الريد فليفت والكنافة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

طريقة عمل الكنافة بالريد فيلفيت حيث تعتبر طريقة جديدة ومن أهم طرق إعداد الحلويات بشكل عام وعندما تستخدم في إعداد الكنافة فإنها تضيف قيمة غذائيّة ومذاق رائع.