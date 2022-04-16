بأسرار الكوريات.. النشا والخل للتخلص من الرؤوس السوداء ولبشرة أفتح 7 درجات حتى لو سوداء كالفحم

إن الرؤوس السوداء من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه البشرة، فتعتبر هذه المشكلة شائعة ما بين الناس نوعًا ما، لكن دائمًا ما يتهافت الكثير من الناس على حلول مثالية للتخلص من تلك المشكلة المزعجة، ومن خلال مكونات طبيعية سيتم حل هذه المشكلة نهائيًا دون أن يكون هناك أي آثار جانبية على البشرة، وبالتالي سنقوم بعرض طريقة تحضير ماسك النشا والخل للتخلص من الرؤوس السوداء.

النشا والخل للتخلص من الرؤوس السوداء

إن فاعلية هذا الماسك يعتمد على المقادير وخطوات التحضير التي سنقوم بعرضها بهذا الشكل الآتي:

مقادير الماسك

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ماسك الرؤوس السوداء الكوري

أولًا نقوم بإحضار إناء صغير الحجم، ومن ثم نضع به ملعقتين من النشا والخل، وذلك مع خلط المكونين باستمرار،

حتى نتحصل على قوام متماسك ومتجانس.

حتى نتحصل على قوام متماسك ومتجانس. ثم نقوم بغسل وجهنا بالماء الفاتر جيدًا، وبعد ذلك نقوم بتجفيف الوجه تمامًا.

وبعدها نقوم بوضع الخليط وتوزيعه بشكل كامل على الوجه، ويجب أن يتم وضع الخليط بصورة مركزة على مكان

تواجد الرؤوس السوداء.

تواجد الرؤوس السوداء. ومن بعد ذلك نقوم بترك الخليط على الوجه لمدة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة على أقل تقدير، حتى يجف الخليط تمامًا.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا، ويفضل استخدام الصابون الطبي في غسل الوجه.

ويفضل المواظبة على إجراء ذلك الماسك على الوجه 3 مرات على مدار الأسبوع الواحد، وبعد فترة وجيزة سنتخلص بشكل نهائي من الرؤوس السوداء.

وهذا الماسك له قدرة سحرية في التخلص من الدهون وخلايا الجلد الميت المتراكمة بشكل سريع ونهائي.

كما يتميز هذا الماسك أيضًا في علاج أي مرض جلدي يواجه البشرة، وذلك بسبب احتوائه على كميات كبيرة من

الخصائص الطبيعية المضادة للالتهابات.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بصورة مفصلة طريقة تحضير واستخدام ماسك النشا والخل للتخلص من الرؤوس السوداء، حيث اكتشفنا أن لهذا الماسك أكثر من دور إيجابي على البشرة بجانب دورة في التخلص من أي آثار مزعجة بالوجه، وهذا ما أكده لنا اكثر من متخصص في طرق العناية بالبشرة.