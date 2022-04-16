نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشيبسي البيتي مثل الأكياس الجاهزة واضمني النظافة والأمان بكل الأطعمة الطبيعية من مطبخك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة عمل الشيبسي البيتي، بطريقة سهلة وبسيطة، حيث تبحث العديد من السيدات عن طريقة إعداده في المنزل، فهي الأكلات المحببة من الجميع كبارا وصغارا، ويفضلون تناوله مع الوجبات دائماً، ويتواجد بكثرة في الأسواق بأطعمة مختلفة ولكنه غير صحي ويضر جداً بصحة الإنسان.

طريقة عمل الشيبسي البيتي

إصنعي لأفراد أسرتك ألذ وأطعم شيبسي بأطعمة مختلفة في البيت، عوضاً عن شراء المنتجات المعبأة التي تحتوي على مواد حافظة تضر الجسم.

طريقة صنع الشيبسي بطعم الطماطم

يمكنك الآن صنع الشيبسي في المنزل بنكهة الطماطم، كالتالي:

المكونات

كمية من البطاطس.

حبة واحدة من الطماطم الطازجة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الطريقة

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع كلا من الملح والفلفل والخل الأبيض، ثم يتم ضرب الطماطم باستخدام الخلاط الكهربائي.

يتم إضافة عصير الطماطم إلى باقي المكونات، ثم يتم إضافة البطاطس بعد تقشيرها وتقطيعها لشرائح رقيقة، وتترك في الخليط

لمدة 15 دقيقة، حتى يتم اكتساب الطعم واللون.

يتم تصفية البطاطس تماماً من الخليط، ثم يتم قلي البطاطس في زيت غزير ساخن.

يتم إخراج البطاطس من الزيت وتوضع في طبق التقديم على منشفة ورقية.

طريقة إعداد الشيبسي بنكهة الكاتشب

إليك طريقة تحضير بطعم الكاتشب المميز، وهي كالتالي:

المكونات

كمية من البطاطس.

ملعقتين كبيرتين من الكاتشب.

ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الطريقة

يتم تقشير البطاطس وتقطيعها إلى حلقات رفيعة.

ويتم إحضار وعاء مناسب ووضع شرائح البطاطس مع الكاتشب ويتم خلطهم جيداً، وتترك لمدة عشرة دقائق.

يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والخل، ويتم خلطهم جيداً، ثم يترك لمدة عشرة دقائق أخرى.

يتم قلي شرائح البطاطس في زيت ساخن، ثم يتم إخراجها في طبق التقديم على مناشف ورقية.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بنكهة الشطة والليمون

اصنعي الشيبسي بطعم الشطة والليمون اللذيذ في المنزل باحترافية، وطريقة تحضيره كالتالي:

المكونات

كمية من شرائح البطاطس.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

الطريقة

في وعاء مناسب يتم خلط جميع التوابل، ثم يتم إضافة البطاطس وتخلط جيداً، وتترك لمدة 15 دقيقة، حتى تكتسب الطعم واللون.

يتم تصفية البطاطس، وتقلى في زيت ساخن، وتخرج على منشفة ورقية وتقدم.

في الختام نكون قد انتهينا من تقديم شرح مبسط لطريقة عمل الشيبسي البيتي، بكل سهولة، في دقائق معدودة، وبنكهات لذيذة مختلفة، كالطماطم والكاتشب وأيضاً الشطة والليمون، كي تسعدي أطفالك بتقديم وجبتهم السريعة المفضلة.