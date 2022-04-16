ذهبية وهشة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بمقادير الحلواني السرية لن تغيري هذه الطريقة للابد

تعد طريقة عمل لقمة القاضي من أكثر الطرق التي تود الأمهات أن تقوم بعملها دون أن تفشل، حيث نجد أن الكثير من الكبار وليس الصغار فقط يفضلون تناولها فهي حلوى لذيذة وذات طعم رائع، لذلك سوف نقدم لك من خلال السطور القادمة أفضل طريقة لعملها بكل سهولة وبطريقة ناجحة تجعلك تقومين بعملها دومًا في المنزل.

طريقة عمل لقمة القاضي

جرب أن تقوم بعمل لقمة القاضي بيديك من خلال الطريقة المضمون نجاحها، وهي كالتالي:

المكونات

عدد 1 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

عدد 1 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

القليل من الملح.

نقطة من الفانيليا.

زيت غزير للقلي.

شيكولاتة مطبخ.

شربات.

سكر بودر.

طريقة عمل الزلابية المقرمشة

أحضري وعاء بلاستيكي عميق، وضعي به الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

أضيفي إليه الملح وقلبي باستخدام ملعقة.

قومي بوضع ملعقة السكر وقلبيه.

أضيفي الآن الخميرة الفورية.

ضعي نشا الذرة معهم مع التقليب.

أضيفي نقاط الفانيليا وقلبي جيدًا.

الآن ابدئي بسكب الماء تدريجيًا ليصبح لديك خليط سائل قوامه سميك.

غطي العجين بكيس من البلاستيك لمدة ساعة وربع حتى تجديه اختمر.

يفضل وضع العجين في مكان دافئ.

الآن احضري زجاجة من البلاستيك وضعي الخليط بها وغطيها.

قومي بعمل ثقب في غطاء الزجاجة باستخدام سكين ساخن.

سخني الزيت الغزير في طاسة عميقة.

أحضري ملعقة وأثناء نزول العجين من ثقب الغطاء ابدأي بتقطيعها بالملعقة، مع مراعاة وضع الملعقة في ماء باستمرار.

عليك أن تكملي باقي الكمية وإن أردت الاحتفاظ بباقي الكمية غطيها وضعيها في الثلاجة لليوم التالي.

الآن بعد أن يصبح لونها ذهبي أخرجيها وضعيها في أطباق التقديم ورشي عليها السكر البودر.

باقي الكمية ذوبي الشوكولاتة، واسكبيها بشكل عشوائي على باقي الكمية وقدميها بالهناء والشفاء.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل لقمة القاضي، فقد قمنا بتقديم أسهل طريقة لعملها ووضحنا طريقة سهلة لتشكيلها بشكل دائري باستخدام الزجاجة، كما عرضنا طريقة تزيينها وذلك بأقل التكاليف الممكنة، كما يمكنك أن تضعي عليها الشربات لتعطي مذاق رائع.