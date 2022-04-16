وداعاً للكسل.. بسكويت العيد الهش بمقادير مظبوطة على طريقة الحلواني وفرحي أسرتك ووفري فلوسك

يتم تداول طريقة عمل بسكويت العيد داخل عمليات البحث بصورة لافتة للنظر، وذلك بعد اقتراب شهر رمضان الكريم على الانتهاء، فسوف نقوم بعرض طريقة سهلة في إعداد هذا البسكويت في المنزل، وذلك بسبب الصعوبة الكبيرة التي يواجها الناس عند إعداده.

بسكويت العيد

إليكم الطريقة المثلى في إعداد هذا النوع من البسكويت بالشكل الآتي ذكره:

المقادير

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

وملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 حبة من البيض.

نصف كوب من اللبن.

كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

البسكويت الهش

أولًا نقوم بإحضار إناء كبيرو عميق ونضيف بداخله كمية الدقيق والنشا والملح والبيكنج باودر، وذلك مع التقليب بصورة مستمرة، مع ترك الوعاء جانبًا.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف بداخله السكر والزبدة.

ثم نقوم بضربهما بواسط المضرب الكهربائي بشكل جيد، حتى نتحصل على قوام متجانس كريمي.

وبعدها نقوم بوضع البيض بصورة تدريجية للخليط، وذلك مع الضرب باستمرار.

ثم نقوم بإضافة الفانيلا والحليب، وذلك مع الاستمرار في الخفق، حتى نتحصل على قوام هش.

ومن بعدها نقوم بإضافة خليط الدقيق، وذلك بصورة تدريجية، حتى نتحصل على عجينة تدريجية وطرية بعض الشيء.

وبعد ذلك نقوم بترك العجينة جانبًا حتى ترتاح لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة على أقل تقدير.

ثم نقوم بتشكيل العجين بواسط ماكينة البسكويت، وهذه أفضل طريقة لتشكيل البسكويت بشكل متساوي.

ومن بعدها نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 170 درجة مئوية.

ثم نقوم بوضع البسكويت داخل الصينية المغطاة بورق الزبدة، ثم نقوم بتوزيع ووضع داخل الفرن المشتعل لفترة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق.

وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ووضعه داخل طبق التقديم، وذلك بعد أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تخص الطريقة المثلى في إعداد بسكويت العيد داخل المنزل، حيث وجدنا أنه لا هناك أي صعوبة في الوصول إلى نفس مذاق بسكويت المحلات، لكن هذا يعتمد على حسب أخذ كل تفصيله قمنا بذكرها في عين الاعتبار جيدًا.