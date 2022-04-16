حيلة ذكية.. تفريز الثوم بدون رائحة لمدة سنة كاملة طازج مهما كانت الكمية ووداعاً للروائح النفاذة

يعد الثوم من أكثر المكونات التي دائمًا ما تتواجد في أغلب الأكلات، لذلك نجد أن غالبية ربات المنزل تحتاج هذا المكون بكثرة خلال شهر رمضان الكريم، لذلك يلجئون إلى تخزينه داخل الفريزر، لكن يواجهون رائحة غير مستحبة عند عملية تخزينه، لكننا سنقوم بتسليط الضوء بصورة كبيرة على طريقة تفريز الثوم بدون رائحة.

تفريز الثوم بدون رائحة

إليكم أسرع وأبسط طريقة مضمونة لتفريز الثوم دون أي رائحة غير مستحبة، وهذا ما سنقوم بعرضه بهذا الشكل الآتي:

المقادير

ثوم أخضر جديد.

فلفل أخضر حار.

فلفل رومي أحمر.

زيت.

ملح.

طريقة حفظ الثوم لمدة سنة

نقوم في البداية بتقشير الجزء الخارجي من الثوم، وبعد ذلك نقوم بإحضار برطمان مجفف ونظيف، وذلك بهدف تفريز الثوم به.

وبعد ذلك نقوم بخلط الزيت مع الثوم بشكل جيد، وبعدها نقوم بحفظ الثوم داخل البرطمان.

وعلى الجانب الآخر نقوم بوضع الفلفل الرومي الأحمر والزيت داخل الكبة الكهربائية، ومن ثم نقوم بضربهما جيدًا.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على الثوم، ويفضل وضع القليل من عصير الليمون داخله، وذلك بهدف إزالة أي رائحة بالثوم.

ثم تأتي خطوة وضع الفلفل الأخضر الحار مع الملح داخل الكبة الكهربائية، وبعد ذلك نقوم بضربهما جيدًا، حتى نتحصل

على قوام متجانس بعض الشيء.

على قوام متجانس بعض الشيء. وبعدها تأتي خطوة وضع هذا الخليط على الثوم، وذلك مع خلط الثوم بباقي المكونات جيدًا.

ثم نقوم بحفظ الثوم داخل برطمان محكم الإغلاق، فيجب الانتباه إلى طريقة إحكام البرطمان، فهذا الأمر له دورًا كبيرًا في إنجاح عملية التفريز بدون أي رائحة كريهة.

ضعي في الفريزر قطعة من الاسفنجح وبها قطع من الفحم سريع الاشتعال فشأن هذه الحيلة أن تمتص جميع روائح الفريزر.

وبعدها نقوم بوضع الثوم داخل الفريزر، ويتم إخراج البرطمان عند استعمال الثوم، فيجب الانتباه إلى أن يتم استخدام ملعقة نظيفة، حتى لا يتعرض الثوم إلى رائحة غير مستحبة.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول الطريقة المثالية في تفريز الثوم بدون رائحة، فنجاح هذه الطريقة يعتمد بصورة كبيرة على مدى التزامنا التام بكل تفصيله قمنا بذكرها داخل هذا المقال، وسوف تزداد الفترة الزمنية لصلاحية الثوم بشكل لافت للنظر.