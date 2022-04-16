نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر زيتوني فاتح في البيت وكيفية ضبط الدرجة الجديدة بالتفصيل في المقال التالي
صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح يعتبر من إحدى الألوان التي ترغب كل سيدة في الحصول عليه، فترغب كل سيدة من الحين للآخر في التغير وتختار ألوان مميزة لشعرها واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم كيفية صبغ الشعر لون زيتون فاتح.
كيفية صبغ الشعر لون زيتوني فاتح
إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في صبغ الشعر لون زيتون فاتح.
الأدوات المطلوبة لصبغ الشعر زيتوني في البيت
- ثوب وافي.
- مشط لتقسيم الشعر.
- ملاقط للشعر.
- قفازات.
- فازلين.
- جونة بلاستيكية تستخدم لخلط الصبغة.
- فرشاة توزيع.
- عبوة أشقر رمادي فاتح.
- عبوة أشقر رمادي فاتح جدًا.
- عبوة أخضر.
- هيدروكسيد عيار 40%.
- هيدروكسيد عيار 20%.
- ملعقة من بودرة سحب لون.
- بلسم للشعر.
خطوات صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت
- أولًا يجب أن يتم ارتداء الثوب الواقي ثم يتم دهن منطقة أعلى الجبهة وخلف الأذنين والرقبة بذلك الفازلين منعًا لملامسة الصبغة لتلك المناطق.
- بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أقسام بالاعتماد على مشط الشعر والملاقط.
- ثم يتم وضع عبوة صبغة الشعر الرمادي الفاتح مع الفاتح جداً ويتم خلطهم مع كمية بودرة سحب اللون وأربعة ملاعق من هيدروكسيد عيار 40%.
- يتم خلط المكونات مع بعضها البعض لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي وناعم.
- بعد ذلك يتم توزيع الصبغة على خصل الشعر بالاعتماد على فرشاة الصبغة.
- يتم صبغ كافة خصلات الشعر.
- يتم ترك الصبغة على الشعر لمدة خمسة وعشرون دقيقة لحين أن يتم ملاحظة تفتح اللون وتحويله إلى اللون درجة شقراء.
- بعد ذلك يتم تحضير نفس الصبغة السابقة إلى الجذور ولكن يتم استدال هيدروكسيد عيار 40% بهيدروكسيد عيار 20% ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض ثم يتم تركها عليه لمدة سبعة دقائق.
- يتم غسل الشعر جيدًا.
- بعد ذلك يتم غسل الجونة ويتم وضع فيها كمية قليلة من صبغة الشعر الخضراء مع كمية قليلة من الشامبو وهيدروكسيد عيار 20% ثم يتم فرك الشعر لمدة ثلاثة دقائق قبل شطفه.
- القيام بغسل الشعر بالمياه الدافئة أولاً ثم يتم غسله بالمياه والبلسم والأفضل ألا يتم غسله بالشامبو لمدة ثلاثة أيام على الأقل للحفاظ على رطوبته.
- يتم تمشيط الشعر بمشط خشبي واسع للحفاظ على صحة الشعرة.
- يتم تجفيف الشعر بالمنشفة القطنية وتركه ليتشرب المياه ثم يتم تعريضه للهواء الساخن بالاعتماد على السشوار لحين أن يجف بصورة تامة.
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