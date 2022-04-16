صبغ الشعر زيتوني فاتح في البيت وكيفية ضبط الدرجة الجديدة بالتفصيل

صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح يعتبر من إحدى الألوان التي ترغب كل سيدة في الحصول عليه، فترغب كل سيدة من الحين للآخر في التغير وتختار ألوان مميزة لشعرها واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم كيفية صبغ الشعر لون زيتون فاتح.

كيفية صبغ الشعر لون زيتوني فاتح

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في صبغ الشعر لون زيتون فاتح.

الأدوات المطلوبة لصبغ الشعر زيتوني في البيت

ثوب وافي. مشط لتقسيم الشعر. ملاقط للشعر. قفازات. فازلين. جونة بلاستيكية تستخدم لخلط الصبغة. فرشاة توزيع. عبوة أشقر رمادي فاتح. عبوة أشقر رمادي فاتح جدًا. عبوة أخضر. هيدروكسيد عيار 40%. هيدروكسيد عيار 20%. ملعقة من بودرة سحب لون. بلسم للشعر.

خطوات صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت