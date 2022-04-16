هتبقى أستاذة فى تحضيرها..طريقة تحضير البسبوسة الفلسطينية بالزبادي وجوز الهند خطوة بخطوة ناعمة ودايبه جدا

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البسبوسة الفلسطينية بالزبادي، تعد البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التقليدية والتي يمكن تحضيرها بعدة طرق ونزينها بالمكسرات أو جوز الهند ويحضرها بعض الناس بواسطة لبن الزبادي أو بعصير البرتقال بجانب مذاقها اللذيذ، تتميز البسبوسة باحتوائها على عناصر غذائية عديدة مفيدة للجسم تتكون من شكل أساسي من السميد و نستعرض معكم طرق تحضير البسبوسة المختلفة. البسبوسة الفلسطينية بالزبادي طريقة البسبوسة المصرية بالزبادي وجوز الهند كوب من اللبن الزبادي 1

كوب من السميد الناعم

ملعقة كبيرة من البكينج باودر

كوب واحد من جوز الهند

كوب من السكر الخشن الأبيض طريقه تحضير البسبوسة بالزبادي نحضر صينية مناسبة ونضع بها السميد وجوز الهند والسكر والزبادي والبيكنج باودر ونستخدم المضرب اليدوي في خلط المكونات ومزجها مع بعضها تماما.

ثم نحضر صينيه نظيفة وندهنها بالزيت بحيث يغطي كل الأطراف حتى لا تلتصق عند دخولها الفرن.

نسكب خليط البسبوسة في الصينية ونساوي حجمها من جميع الجوانب ثم ندخل الصينية الفرن على حرارة متوسطة ونتركها لمده ساع.

ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالقطر المحضر مسبقا و تزين البسبوسة حسب الذوق بالمكسرات أو جوز الهند. مكونات القطر ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ثلاث أكواب سكر أبيض

ملعقة صغيرة من ماء الورد

كوب ونصف من الماء طريقة تحضير القطر نحضر وعاء مناسب ونضع به الماء والسكر ونتركها على النار حتى يغلي المزيج ثم نبعده عن النار ونضيف ماء الورد وعصير الليمون ونقلب جيدا. البسبوسة الفلسطينية بالزبادي وجوز الهند كوب من اللبن الزبادي

ربع كوب من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة بكينج بودر

2 كوب من السميد الناعم

ربع ملعقة ملح ابيض

ثلاث ملاعق جوز هند كبيرة الحجم طريقة تحضير البسبوسة الفلسطينية نحضر وعاء مناسب ونضع به السكر والبيكنج باودر والسميد ورشة الملح ثم نخلطهم جيدا باستخدام ملعقة خشب.

يضاف زيت الطعام بالتدريج ونستمر بالتحريك في أثناء التقليب ثم نضيف الزبادي تدريجيا ونستخدم المضرب اليدوي في مزج الخليط.

نحضر صينية مناسبة وندهنها بالزيت ثم نسكب بها الخليط و نساويه من جميع الجهات ونضع المكسرات على وجهها ثم ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 لمده 45 دقيقة حتى تستوي ثم نخرج الصينية ونسقيها باستخدام القطر وتقدم. عمر شويل - جدة هتبقى أستاذة فى تحضيرها..طريقة تحضير البسبوسة الفلسطينية بالزبادي وجوز الهند خطوة بخطوة ناعمة ودايبه جدا - ثقفني

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