نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دللي نفسك.. وصفات كورية لتبييض اليدين وتنعيمها واحصلي على أيدي في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث عن وصفات كورية لتبييض اليدين حيث ترغب النساء في الحصول على بشرة ناعمة جميلة مثل الكوريات لذا تلجأ إلى مستحضرات العناية بالبشرة باهظة الثمن، أشار الكثيرون إلى فعالية وكفاءة بعض الوصفات الطبيعية القادرة على التخلص من بقايا الجلد الميت وإزالة الاسمرار من اليدين بأقل تكلفة وأسرع وقت.

وصفات كورية لتبييض اليدين

تتعرض اليدين إلى الجفاف والاسمرار الناتج عن التعرض للشمس لفترات طويلة لذا ينبغي الاهتمام ببشرة اليدين مثل الوجه لذا تلجأ الكثير من النساء إلى تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في تبييض اليدين.

تفتيح اليدين

وصفة مثالية للتخلص من مشكلة اسمرار اليدين بشكل نهائي، يمكن تطبيق هذه الوصفة من خلال اتباع التالي:

المكونات

حبة واحدة من الخيار.

2 ملعقة من النشا.

½ كوب من ماء الورد.

الطريقة

توضع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي.

تخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

يوزع الخليط على اليدين ويترك لمدة ربع ساعة على الأقل.يفضل غسل اليدين بالماء الفاتر.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع.

تبييض اليدين وشدهما

من أفضل الوصفات التي تعطي نتائج مذهلة في تفتيح اليدين، كل ما عليكِ فعله هو تطبيق الآتي:

المكونات

2 ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة

رج المكونات جيدًا حتى تختلط المكونات تمامًا.

تدليك اليدين بهذه الخلطة في حركات دائرية لمدة خمس دقائق على الأقل.

تظهر النتيجة عقب المداومة على هذه الوصفة لمدة أسبوع.

كريم تفتيح اليدين الليلي

يمكن عمل دهان ليلي لتفتيح اليد بفاعلية وأمان من خلال تطبيق التالي:

المكونات

3 ملاعق من الفازلين.

ملعقة كبيرة من الليمون.

القليل من ماء الورد.

الطريقة

يخلط الفازلين مع عصير الليمون جيدًا حتى يتجانس الخليط.

يضاف القليل من ماء الورد للخليط ويقلب جيدًا حتى نصل إلى قوام كريمي متماسك سهل الفرد.

تستخدم هذه الوصفة كدهان ليلي فعال في تفتيح اليدين.

في نهاية مقال وصفات كورية لتبييض اليدين حيث تم التعرف على العديد من الوصفات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في القضاء بشكل نهائي على مشكلة اسمرار اليدين سواء باستخدام الخيار والنشا أو بعمل كريم ليلي من الفازلين والليمون وغيرها الكثير من الوصفات.