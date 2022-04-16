لرائحة نفس منعشة.. غسول للفم طبيعي بمكونات من منزلك ووداعاً للروائح الكريهة والتهاب اللثة

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة صنع غسول للفم طبيعي، حيث يعاني العديد من مشكلة رائحة الفم الكريهة ومن أسبابها الرئيسية هي التدخين، وأيضاً قد يكون بسبب وجود بكتيريا بشكل كبير في الفم التي تتسبب في إحداث أضراراً لصحة الأسنان واللثة، أو بسبب تراكم بقايا الطعام على الأسنان وعدم تنظيف الأسنان لفترة طويلة.

غسول للفم طبيعي

تعرف على بعض الطرق الطبيعية لصناعة غسول للفم في المنزل بكل سهولة، وطريقة تحضيره كالتالي:

باستخدام صودا الخبز

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله ربع ملعقة كبيرة من صودا الخبز، وإضافة نصف كوب من الماء الدافئ ويتم خلطهم جيداً حتى تمام الذوبان.

ويتم استخدام هذا الخليط بنفس طريقة استخدام غسول الفم، ويمكن تكرار استخدامه حتى 4 مرات في اليوم الواحد.

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في إناء مناسب يتم وضع ربع لتر من الماء وطحن أربع حبات من القرنفل وإضافتهم إلى الماء، ثم يرفع على النار حتى تمام الغليان.

ويترك في حالة الغليان للقليل من الوقت ثم يرفع الإناء من على النار، ويتم تصفية الماء للتخلص من مسحوق القرنفل.

ويستخدم بنفس طريقة استخدام غسول الفم، ويمكن تكرار استعماله عند الاحتياج.

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يتم إحضار إناء مناسب ووضع بداخله كوب من الماء وإضافة عدد من أوراق المريمية الطازجة ويمكن استخدام الأوراق الجافة في حالة عدم توافر الطازجة.

وترفع على النار حتى تمام الغليان، وتترك في حالة الغليان لمدة عشر دقائق ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد تماماً، ويتم استخدامها كغسول للفم.

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يتم إحضار وعاء محكم الغلق ووضع بداخله ثلاثة أكواب من الماء وإضافة خمس نقاط من زيت النعناع، وخمسة نقاط من زيت شجرة الشاي، وثلاث نقاط من زيت الليمون، مع ملعقة من كربونات الكالسيوم وتخلط جميع المكونات بشكل جيد، ثم يتم استخدامه كغسول للفم وتخزين البقية لحين الحاجة.

في الختام نكون قد قدمنا لسيادتكم بعض الطرق البسيطة في تحضير غسول للفم طبيعي، في دقائق معدودة، حتى يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة في جميع الأوقات بسهولة ويسر وبدون تكلفة عالية.