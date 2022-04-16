من مملكة الحلويات.. السمبوسة الحلوة اللذيذة قرمشة وطعم لا يوصف وصفة رمضانية لا تفوتك

السمبوسة الحلوة تكون لذيذة خاصة المحشوة بالمكسرات طعمها يكون جيدًا ولذيذ، لتحل على موائد الإفطار كحلوى شهية وخفيفة وسهلة في الاعداد، اعديها لتكون نجم مائدتك في رمضان، حيث أن الجميع يبحثون عن أفضل طريقة لعمل حلى السمبوسه بالشكل الرائع، لذا نقوم بتقديم لكم أفضل طريقة لتجهيز أحلي سمبوسة.

مكونات السمبوسة الحلوة

لعمل حلى السمبوسة تستعى تحضير المكونات التالية:

علبة عجينة سمبوسة

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

كوب من الماء.

للحشوة: كوب فستق مطحون وكوب مسحوق من اللوز او أي مكسرات تحبينها.

كوب من الزبيب.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

وملعقة صغيرة قرفة.

الزيت النباتي للقلى.

مقادير الشربات للسمبوسه

كوب من السكر.

وكوب من الماء.

نصف ليمونة.

معلقة عسل نحل.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

طريقة عمل الشربات

نضع الماء والسكر على النار.

بعد ذلك نضيف النص ليمونة ومعلقة ماء الورد ومعلقة عسل نحل ونترك الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى يذوب السكر تماماً.

ثم بعد ان يغلى الخليط ويثقل قليلا نطفي النار ونتركه جانباً حتى يبرد

طريقة تحضير حلى السمبوسه

نفتح عبوة عجينة السمبوسة ثم نغطيها بمنشفة مطبخ مبللة بقليل من الماء ونتركها جانباً حتى لا تجف.

بعد ذلك نجهز الحشو نضع الفستق واللوز والزبيب والسكر والقرفة في وعاء عميق ونقلب حتى تمتزج المكونات معًا وتترك جانبًا.

ثم نضع الدقيق في طبق عميق ونضيف الماء إليه تدريجياً حتى نحصل على عجينة سائلة.

بعد ذلك نبدأ في تشكيل السمبوسة، نأخذ مستطيلاً من العجين، نضعه عمودياً.

ثم نثني حافة المستطيل حتى تتشكل على شكل مثلث، نضع ملعقة صغيرة من الحشوة في التجويف.

بعد ذلك نقوم نضغط على الحشوة حتى يمتلئ التجويف، ثم نكمل لف السمبوسة بشكل مثلث.

حتى نصل إلى نهاية العجين، ثم نضع نقطة من العجين السائل عند النهاية حتى يلصق به نهاية شريحة السمبوسة.

بعد ذلك يتم عمس السمبوسة في العجينة السائلة لثواني ثم ننشلها وتوضع على مصفاة او شبكة.

نستمر في عمل باقي كمية السمبوسة بنفس الطريقة.

بعد ذلك ضعي الزيت في مقلاة كبيرة وسخني الزيت جيداً.

ثم ضعي بعض السمبوسة في الزيت واقليها حتى تصبح ذهبية اللون.

بعد ذلك انشليها ثم ضعيها في الشربات البارد الذي سبق أعداده.

ثم انشليها من الشربات ورصيها في طبق التقديم.

بعد ذلك يمكن تزينها برشة من الفستق الناعم او أي مكسرات مجروشه وبالهناء والشفاء.

في الختام قدمن لكم السمبوسة الحلوة حيث ان السمبوسة من أجمل الحلويات التي يتم تقديمها بشكل كثير في الوطن العربي بسبب جمال طعمها ولكن على كل حال يجب أن تحصل السيدة في النهاية على الطريقة الصحيحة في عمل السمبوسة بالشكل الصحيح والجميل.