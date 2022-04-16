نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نضارة وجمال.. روتين يومي لتفتيح البشرة وبياض كالقطن بعد أسبوعين فقط لن تصدقي نعومة ولون بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من السيدات يحتاجون إلى جعل بشرتهم فاتحة ويستخدمون بعض أنواع الكريمات المباعة في الصيدليات ولكن ذلك دون جدوى، والبعض لا يعرف ما سبب ذلك والسبب يكمن في عدم إتباعهم روتين يومي لتفتيح البشرة، لذلك سوف نعرض عليك من خلال المقال روتين لتفتيح بشرتك يومياً حتى تحصل على بشرة نقية مثل بشرة الأطفال.

روتين يومي لتفتيح البشرة

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على بشرة فاتحة وتحتاجين إلى التخلص من البقع الداكنة، فأنت بحاجة إلى روتين يومي والذي سنعرضه عليك فيما يلي:

استخدام الغسول المناسب

ففي بداية اليوم عليك أن تستخدمي غسول يتناسب مع نوع بشرتك، ويمكنك أن تقومي بوضع القليل من الحليب مع القليل من ماء الورد وتستخدميهم في غسل وجهك كل يوم حتى تتخلصي من الأوساخ الموجودة في بشرتك.

استخدام المقشر والتونر

يمكنكِ استخدام أي نوع من أنواع مقشرات البشرة، والذي يحتوي على بعض الأحماض التي تساعد على التقشير بكل سهولة

وإزالة الجلد الميت. ويمكنكِ التقشير بالسكر والبن، وبعد ذلك اختيار تونر مناسب. إما أي منتج معروف تجارياً أو من ماء الورد

وماء النعناع، عليك اختيار تونر مناسب لبشرتك واستعمليه باستمرار.

ترطيب البشرة

عليك أن تحافظي على بشرتك من الجفاف، لذلك عليك أولاً تناول كميات كبيرة من الماء، كما أن عليك استخدام المرطبات الطبيعية للبشرة، وإذا كنت ممن يملكون بشرة دهنية عليك استخدام مرطب لا يحتوي على نسبة من الدهون.

نصائح للبشرة

استخدام المناديل: استخدمي نوع مناديل مخصص للبشرة حيث أن المناديل. إذا كانت غير لطيفة على البشرة ستؤدي إلى تجريحها، ويمكنك استخدامها بوضعها برفق على البشرة.

منتجات التجميل: حاولي أن تستخدمي منتجات التجميل المعروفة والتي لا تحتوي على نسبة من الدهون التي تضر بالبشرة.

الزيوت الطبيعية: يمكنك استخدام الزيوت الطبيعية للتخلص من آثار منتجات التجميل. كما أن عليك التخلص منها باستخدام المناديل الخاصة بالوجه، ثم غسله بماء دافئ.

واقي الشمس: عليك اختيار نوع واقي شمس مناسب لبشرتك عند التعرض للشمس.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض روتين يومي لتفتيح البشرة حيث أنه عليك العناية ببشرتك باستخدام التونر الطبيعي، والغسول الطبيعي للحفاظ على البشرة، وعليك أيضاً محاولة الابتعاد عن أشعة الشمس الضارة واستخدام واقي للشمس في حالة التعرض، كما أن عليك استخدام الأدوات النظيفة للعناية بالبشرة.