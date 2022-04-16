نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لنتيجة خيالية.. ماسك للهالات السوداء ووداعاً للسواد حول العين والانتفاخ بدون كونسيلر أو مكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا يحتاج إلى زيادة فترة الاستيقاظ من النوم بس أعباء الحياة حيث زيادة فترات العمل، مما يجعل هناك هالات سوداء حول العين وإخفائها يحتاج إلى القيام باستخدام بعض الماسكات الطبيعية حتى لا نستخدم الكريمات التي تعتبر ذات تكلفة عالية، لذلك يمكنك متابعة المقال حيث سنقوم بعرض ماسك للهالات السوداء باستخدام مواد طبيعية وغير مكلفة.

ماسك للهالات السوداء

يمكنك عزيزتي عمل ماسك طبيعي يخلصك من الهالات السوداء حول عينيك، وإليك بعض منها.

ماسك القهوة للهالات السوداء

يمكنك استخدام القهوة لتخلصك من الهالات السوداء حول العينين، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من البن أو النسكافيه حسب المتوفر لديك.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

قومي بوضع القهوة في طبق صغير، وضعي عليها زيت الزيتون مع التقليب.

أضيفي الماء ويجب أن يكون دافئ حتى يخلط الخليط جيداً.

ضعي الماسك حول عينيك، ثم ضعي قطعة من المناديل.

اتركي الماسك حتى يجف.

اغسلي مكان الماسك برفق.

كرري الاستخدام مرة كل يوم للحصول على نتيجة أفضل في وقت سريع.

ماسك ماء الورد

يعتبر ماء الورد من المواد التي تعمل على تفتيح المناطق الداكنة ويستخدم في تفتيح الهالات السوداء، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

كمية مناسبة من ماء الورد.

قطع صغيرة من مناديل الجيب.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بوضع المناديل في ماء الورد.

ضعي المناديل تحت عينيك على مناطق الهالات.

اتركيها لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك بماء دافئ.

كرري الاستخدام مرة كل يوم.

ماسك الخيار

استخدمي الخيار بالطريقة التالية:

المكونات

شريحتين من الخيار الطازج.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بوضع شرائح الخيار على المناطق السوداء حول العينين.

انتظري لمدة ربع ساعة.

ازيلي الخيار وضعي الزبادي لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل وجهك.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن ماسك للهالات السوداء فقد قمنا بعرض ماسك الخيار والزبادي، ماسك القهوة كما عرضنا ماسك ماء الورد، واستخدمي أي ماسك متوفر لديك أو بدلي بينهم للحصول على نتيجة جيدة.