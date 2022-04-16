محشي ومقرمش.. طريقة بلح الشام بالكريمة مش هتشتريه من برة تاني أحلى من محلات الحلواني جربيها الآن

نقدم لك سيدتي أفضل طريقة بلح الشام بالكريمة وذلك من خلال سطور المقال حيث يعد بلح الشام واحد من أكثر الحلويات التي يحب تناولها أكثر الناس ويعد وجود الكريمة بها هو الذي يزيدها طعماً لذيذاً ويمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة ليوفر لك كميات كبيرة تكفي في العزومات فتابعينا.

طريقة بلح الشام بالكريمة

إليك عزيزتي طرق بسيطة لعمل بلح الشام بكل سهولة ومكونات متوفرة في المنزل وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء النقي.

ربع كوب من الزبدة الصفراء.

عدد 1 حبة من البيض.

ربع ملعقة من الملح.

كيس من الفانيليا.

كيس كريم شانتيه.

خمس ملاعق كريمة.

نصف كوب من الماء المثلج.

سكر حسب الرغبة.

ربع كوب مكسرات متوفرة لديك.

زيت غزير للقلي.

طريقة عمل بلح الشام

نقوم بوضع الماء المثلج في الخلاط.

نضيف إليه السكر حسب الرغبة.

نضع كيس كريم شانتيه.

نضيف إليها الكريمة ونخفق جيداً.

نضع الخليط في الثلاجة حتى يتماسك.

الآن نبدأ في تحضير الخليط فنقوم بوضع الماء على نار هادئة.

نضيف إليها الزبدة ونقلب جيداً.

نضع الدقيق في بولة ونضيف إليه الملح ونقلب.

نقوم بسكب الدقيق بالتدريج مع استمرار التقليب.

بعد أن تصبح عجينة نقوم بتركها في مكان بارد حتى تبرد تماماً.

الآن نقوم بخفق البيض جيداً ونضيف إليه الفانيليا ثم نضعها على الخليط ونقلب جيداً.

نترك العجينة لتبرد ونضعها في كيس الحلواني، وهذه خطوة مهمة لأن العجينة الساخنة لن تجعلك تحصلين على النتيجة المطلوبة.

نسخن كمية زيت غزير ونبدأ في عمل أصابع بلح الشام ونضعها في الزيت الغزير.

نكمل باقي الكمية حتى يصبح اللون ذهبي فنقوم برفعه ووضعه على مصفاة.

بعد أن يدفأ نقوم بفتحه من المنتصف ونضع به الكريم شانتيه.

نقوم بفرم المكسراتونرش منها على الكريم شانتيه.

تقدم في أطباق ومعها خلة لتناولها.

في نهاية الحديث عن طريقة بلح الشام بالكريمة فقد عرضنا أفضل الطرق لعملها في المنزل لتكفي لأفراد كثيرة بدلاً من الشراء الذي يجعلها تتكلف الكثير وفي نفس الوقت تكون مضمون نظافتها.