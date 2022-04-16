نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي السينابون روول بالقرفة في المنزل بطريقة سهلة وشهية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

السينابون روول بالقرفة من أحلي وألذ أنواع الحلويات الغربية والتي أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحبون تناولها بشكل كبير وذلك لشكلها الرائع والمميز والمحبب لدي الجميع وخاصة الأطفال، والسينابون من الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان بشكل كبير وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية العالية والتي تساعد الجسم على مواصلة الصيام بشكل صحي ومناسب وبكل نشاط وحيوية، كما تحتوي طريقتنا المميزة لعملها علي العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة جداً للصحة العامة والجسم وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، وهناك العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك والذي يفضل عمل السينابون روول بها، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم حلويات السينابون روول بالقرفة. طريقة عمل السينابون روول ومكوناتها المكونات أربعة أكواب من الطحين.

كوب زبدة.

نصف كوب حليب.

نصف كوب سكر.

بيضتين.

ملعقتان من الخميرة.

كوب ماء دافئ. مكونات الحشوة ملعقة قرفة.

كوب سكر.

ربع كوب زبدة. طريق التحضير تُخلط الخميرة مع الماء وملعقتان صغيرتان من السكر في إناء وتترك لمدة 10 دقائق، ثم تقلب جيدا.

نقوم بإحضار إناء عميق ونضعه على النار ونقوم إذابة الزبدة والحليب معاً على النار، مع الانتباه بألا يغلى الخليط.

إضافة جميع المكونات إلى خليط الخميرة، وعجنها لعدة دقائق.

ثم نقوم بتغطية العجينة، حتى تخمر.

بعد أن تختمر العجينة تفرد العجينة على شكل مستطيل، مع الانتباه لرش الطاولة بقليل من الطحين قبل ان تبدأي بالفرد.

اخلطي السكر بالقرفة لتجهيز الحشوة.

تدهن العجينة بالزبدة المذابة.

ثم نقوم برش خليط السكر والقرفة على العجينة.

نقوم بلف العجينة بحرص وبشكل جيد، ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة متساوية.

وضع القطع الصغيرة في اناء مدهون بالزيت لتجهيزها للخبز.

تخبز لمدة 25-30 دقيقة، على درجة حرارة مرتفعة حتى تأخذ اللون الذهبي. عمر شويل - جدة إعملي السينابون روول بالقرفة في المنزل بطريقة سهلة وشهية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي السينابون روول بالقرفة في المنزل بطريقة سهلة وشهية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.