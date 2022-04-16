لطعم وهمي.. كاسات الكنافة بالكريمة أسهل وأسرع حلوى رمضانية والطعم من الخيال

تريد بعض السيدات الإبداع في المطبخ خاصة بطبق الحلويات، والكثير يبحث عن طريقة عمل كاسات الكنافة بالكريمة بالشكل الجميل، وهذا ما نعرضه حيث أن الكنافة من أجمل الحلويات التي يتم تقديمها خاصة وإذا كانت بالكريمة بسبب تمتعها بالمذاق الرائع والجميل الذي لا يُنسى.

كاسات الكنافة بالكريمة

تبحث ربات البيوت حول طرق عمل حلويات شرقية جديدة، ومن أشهر الحلويات الشرقية هي الكنافة الشرقي، حيث ان الكنافة لها مذاق رائع عن غيرها من الحلويات الأخرى، ومكونات عمل كاسات الكنافة بالكريمة تأتي على النحو التالي:

مقادير كاسات الكنافة

ربع كيلو من الكنافة.

كريم شانتيه.

سمنة.

فواكه مقطعة مختلفة يمكن استخدام الموز مع الفراولة او المانجو.

شربات حلو المخصص للحلويات.

طريقة عمل كاسات الكنافة بالكريم شانيته

يمكن إجراء كاسات كنافة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

أولا يتم احضار صينية كبيرة، ثم نسخنها جدًا، وندهنها بالسمنة.

بعد ذلك نفرك السمنة بالكنافة حتى تصير قطع سهلة التقليب.

ثم نقوم بالتقليب الجيد مع السمنة حتى تكون بالشكل الذهبي.

بعد ذلك نضيف ملعقتين شربات للتحلية أو نرش القليل من المانجو.

ثم نحضر كاسات ونقوم بوضع كمية من الكنافة.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم شانتيه أو يمكن استخدام الشوكولاتة حسب ما تريد، وعليها طبقة من الفاكهة، ونفعل هذا حتى ملأ الكأس.

ثم نقوم بوضع كريم شانتيه على السطح مع الفاكهة بالإضافة إلى المكسرات.

بعد ذلك نقوم بوضع الكاسات في الثلاجة لمدة ساعة قبل أن يتم تقديمها.

طريقة عمل كاسات الكنافة بقمر الدين

المقادير:

كنافة.

نصف كوب زيت.

مكونات الكريمة

نصف كأس عصير مشمش مركز.

عبوتان كريمة.

نصف علبة قشطة.

لفة قمر دين ويتم نقعه بالمياه.

2 ملعقة نشا.

السكر.

التزيين

فستق.

قطع مشمش مجفف.

طريقة عمل كاسات الكنافة

أولا نقوم بفرك الكنافة ثم فرمها ثم نقوم بوضع الزيت ويتم التقليب معها.

بعد ذلك نضعها في إناء على البوتاجاز ويتم تحميرها حتى تكون ذهبية، ثم نبردها.

ثم نقوم بتجهيز كريمة قمر الدين.

حيث نقوم بخفق الكريمة مع المشمش بالإضافة القشطة، ثم نقوم بوضع العصير بشكل تدريجي حتى نصل الى قوام كثيف.

بعد ذلك يتم تجهيز مهلبية قمر الدين بالكيفية المعتادة.

ثم بالكاسات نقوم بوضع كنافة، ثم مهلبية قمر الدين ونضعها بالثلاجة حتى تصل إلى برودتها.

بعد ذلك نضع كريمة ونقوم بوضع الفستق والكنافة التي تحميرها والمشمش الذي يتم تجفيفه.

بعد ذلك يتم ترك الثلاجة حتى تصل إلى البرودة.

إن الكنافة من أجمل الأطباق التي يتم تقديمها سواء في رمضان أو بعد شهر رمضان لما لها من نكهة جميلة تدخل البهجة والسعادة على نفوس الأفراد بسبب المذاق اللذيذ والرائع لذا قدمنا لكم أجمل طرق لعمل كاسات الكنافة بالكريمة.