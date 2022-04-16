اجهزي بنيو لوك العيد.. صبغ الشعر في البيت بمواد طبيعية وامنة جداً لأحلى طلة عصرية

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عمر شويل - جدة دائمًا ما يتم اللجوء إلى العديد من الصبغات الكيميائية لتلوين الشعر، لكن هذا الأمر يعرض الشعر إلى الكثير من الآثار الجانبية بسبب المكونات الكيميائية، لكننا وجدنا أن هناك أكثر من مكون طبيعي لديهم عامل السحر في تلوين الشعر دون تعرضه إلى أي ضرر، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من طريقة صبغ الشعر في البيت بمواد طبيعية.

صبغ الشعر في البيت بمواد طبيعية

تبحث العديد من النساء حول أفضل الصبغات الطبيعية لتغير لون الشعر بفاعلية وامان، إليكم أشهر الصبغات الخاصة بالشعر التي تعد بالمنزل بمواد طبيعية، وهذا ما سنطرق إليه بهذا الشكل الآتي:

البابونج والقرفة

إليكم الطريقة الصحيحة في إعداد هذه الصبغة الطبيعية بهذا الشكل الآتي:

المكونات:

كوب من الماء المغلي.

40 قطرة من زيت الليمون.

وعدد40 قطرة من زيت القرفة.

20 قطر من زيت شجرة الأكاسيا.

نصف كوب من البابونج المجفف.

خطوات التحضير:

أولًا نقوم بوضع ملعقتين من البابون داخل الماء المغلي، ونتركه ينقع داخل الماء لفترة زمنية تقدر بحوالي ساعة.

بعد ذلك نقوم بتصفية البابونج، حتى نتحصل على الماء المستخلص منه.

ومن بعدها نقوم بإضافة كافة أنواع الزيوت الطبيعية التي ذكرناها، وذلك مع الخلط المستمر.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط داخل بخاخ، حتى نقوم برش الشعر بهذا الخليط، فيجب يتم توزيع الخليط بالشكل الصحيح.

ثم يتم ترك الخليط على الشعر لمدة زمنية تقدر بحوالي عشر ساعات، وسوف نتحصل على درجة لون فاتحة للشعر بصورة طبيعية.

زيت الزيتون والنسكافيه

سنصل إلى درجة اللون البني الرائع وذلك من خلال اتباع كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة، وإليكم ذكرها بهذا الشكل الآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وملعقتان صغيرتان من النسكافيه.

نصف عبوة من الأكسجين.

خطوات التحضير:

في بداية الأمر نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به كافة المكونات معًا.

بعد ذلك نقوم بخلطهم جيدًا، حتى نتأكد من تجانس المكونات معًا.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر وتنظيفه، ومن بعدها نقوم بتجفيفه.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر وتوزيعه بالشكل المطلوب، ونتركه على الشعر لمدة ساعة على أقل تقدير.

بينما يفضل أن يتم تغطية بغطاء الرأس، وبعدها سنتحصل على اللون البني الرائع.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم أكثر من طريقة التي تخص صبغ الشعر في البيت بمواد طبيعية، وبالتالي سنستطيع أن نقول وداعًا للآثار الجانبية التي نتعرض إليها بعد استخدام الصبغات الكيميائية.