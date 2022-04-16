نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمك المقلى المقرمش مثل المطاعم مع سر التتبيلة والقرمشة في المقال التالي
يعتبر السمك من الاكلات البحرية الشهية والمفضلة لدى الجميع. ويحتوي السمك على الكثير من الفوائد والقيمة الغذائية العالية. من البرةتيتنات والاملح المعدنية ومضادات الاكسدة.ويعد السمك من أهم الأطباق التى تمد الجسم بالكثير من الفوائد التى تعطى الجسم احتياجاته من المعادن والفيتامينات التي تحافظ على صحة الجسم وتقوية المناعة. و نوضح طريقة عمل السمك المقلي في المنزل بطريقة افضل من المطاعم.
خطوات تحضير السمك المقلى
تختلف طرق تحضير السمك حيث قد يعد السمك مقلى او مشوى حسب الرغبة. وتستطيع الامهات ان تقوم بتحضير السمك المقلى فى المنزل بالخلطة والتتبيلة الرائعة والمميزة والحصول على قرمشة السمك ايضا. وتعد طريقة تحضير السمك سهلة وبسيطة وتفضل الكثير من ربات البيوت تحضير الاكلات فى المنزل أفضل من الشراء من المحلات. ومن خلال السطور التالية نوضح افضل طرق عمل السمك فى المنزل مع سر التتبيلة والقرمشة.
مكونات السمك المقلى والتتبيلة
تختلف الكميات حسب الرغبة والحاجة.
- مقدار اتنين كيلو من السمك الطازج.
- ثم كوبان ونصف من الدقيق.
- مع نصف كوب من عصير الليمون.
- أيضا ملعقتان من الخل.
- ثم ملعقتان من النشا.
- كذلك ملعقة كبيرة من الملح.
- مع ملعقة من الكزبرة الناشفة.
- ثم ملعقة من الكمون.
- ايضا ملعقة من خلطة البهارات.
- ملعقة من الفلفل الاسود.
- عشر فصوص من الثوم.
- كذلك أربع حبات من الفلفل الأخضر.
- مع ربع كوب من الماء.
- كمية من الزيت للقلي.
خطوات تنظيف السمك
- يتم فتح السمك من الجانب بالمقص او السكين.
- تنظف السمكة من الداخل ويخرج كل ما بداخلها.
- تزال الخياشيم. ثم ينظف الجلد من الخارج بالسكين.
- عمل فتحات فى السمك من الخارج بالسكين.
طريقة تتبيل السمك
- يتم خلط كل من المكونات من الفلفل الأخضر والثوم والملح والكمون والخل والليمون والكزبرة الناشفة والبهارات والماء فى الخلاط حتى تمتزج معا.
- ثم نقوم بحشو السمك بجزء من التتبيلة و ندهن السمك من الخارج بجزء آخر من التتبيلة.
- يترك السمك فى التتبيلة لمدة ساعة على الأقل.
طريقة التسوية
- وضع الزيت فى مقلاة عميقة على النار حتى يسخن جيدا.
- خلط الدقيق مع النشاء بشكل جيد.
- اخراج السمك من التتبيلة ويوضع فى الدقيق ويغمس جيدا فى الدقيق والنشا من جميع الجوانب بشكل جيد.
- وضع السمك فى الزيت الساخن والتقليب حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبى المحمر.
- يرفع السمك من الزيت ويوضع فى مصفاة سلك.
- ويقدم بعد ذلك. يراعى ان يكون الزيت ساخن من اهم عوامل الحصول على سمك مقرمش.وان تكون طبقة الدقيق والنشا جيدة.
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