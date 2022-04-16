نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل المسقعة بالبطاطس بطريقة لذيذة وسريعة في البيت في المقال التالي

تعد المسقعة بالبطاطس من أكثر الاكلات الشعبية المصرية التي يقبل على تناولها جميع المصريين، وحيث أن المسقعة أشتهرت أيضا في البلاد العربية، كما أن المسقعة تتميز بسهولة تحضيرها في البيت وطريقة تحضيرها لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل مكوناتها متوفرة دائماً في كل بيت، بالإضافة إلى أنها تمتلك طعم ومذاق لذيذ، حيث تعد المسقعة من أكثر الأكلات البسيطة جداً والغير مكلفة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل المسقعة بالبطاطس بطريقة لذيذة سريعة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل المسقعة بالبطاطس المكونات: أثنين ثمرة من الباذنجان.

أثنين ثمرة من البطاطس.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر الملون.

ثمرة واحدة من الفلفل الحار حسب الرغبة.

أثنين كوب من عصير الطماطم.

أثنين فص من الثوم المهروس.

أثنين معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.

معلقة واحدة كبيرة من الخل.

معلقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الزعتر.

كمية من الزيت. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بتقشير البطاطس ثم بعد ذلك قومي بتقشير الباذنجان ثم بعد قومي بتقشير الفلفل ويقطع البطاطس والباذنجان والفلفل إلى حلقات كلا على حدة ثم بعد ذلك قومي برش البطاطس والباذنجان بالملح جيداً. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بقلي البطاطس والباذنجان في الزيت حتى يحمر البطاطس والباذنجان جيداً ثم بعد ذلك اتركيهم جانباً. الخطوة الثالثة قومي بقلي الفلفل في الزيت حتى يذبل ثم بعد ذلك اتركيه جانباً ثم بعد ذلك قومي بإحضار مقلاة ثم ضعي فيها الزيت على نار متوسطة وبعد ذلك ضعي الثوم حتى يصفر ثم بعد ذلك يضاف إليهم الخل مع أثنين كوب من صلصه الطماطم ويقلب الخليط جيداً. الخطوة الرابعة تضاف صلصة الطماطم ثم يتبل الخليط بالملح مع الكمون وثم بغد ذلك يضاف الفلفل الأسود مع الزعتر والشطة ويقلب الخليط جيداً ثم بعد ذلك يترك الخليط على نار هادئة حتى يتسبك. الخطوة الخامسة قومي بإحضار صينية مناسبة أو طاجن فخار ثم بعد ذلك رصي حلقات البطاطس والباذنجان والفلفل مع مراعاة وضع القليل من الصلصة بين كل طبقة ثم بعد ذلك توضع الصلصة المتبقية على وجه الصينية. الخطوة الخامسة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 140 درجة مئوية ثم بعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج تماما ثم بعد ذلك توضع على الشواية لمدة دقيقتين حتى تنضج. عمر شويل - جدة أسرار عمل المسقعة بالبطاطس بطريقة لذيذة وسريعة في البيت - ثقفني

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