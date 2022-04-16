كريم النشا والكركديه للبشرة سيجعلك بنت 16 سنة من اول استعمال فوري وتحدي

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كريم النشا والكركديه للبشرة، من اهم الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل فوري، حيث تبحث كل فتاه سمراء الحصول على بشرة ناصعة البياض وخالية من اي عيوب ويفضل عدم استخدام الكريمات الجاهزة وتأثيرها بالسلب علي البشرة، لأنها تحتوي علي مواد ضارة وكيمائية، ولذلك انصح كل فتاه باستخدام الكريمات المصنوعة داخل المنزل بمكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة، واليوم نقدم لكم النشا والكركديه الطبيعي لجميع انواع البشرة سواء كانت دهنيه او جافة او حساسة، ونقدم من خلال موقع ثقفني في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم النشا والكركديه للبشرة وتوريد الخدود والشفايف ومن أول استعمال.
مكونات عمل كريم النشا والكركديه للبشرة
سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-
- 20 جرام من الكركديه المطحون.
- معلقتين وسط من النشا الكوري.
- معلقة من الحليب البودرة.
- ربع كوب من ماء الورد.
- ثلاث نقاط من زيت اللوز.
- معلقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير والاستخدام
سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير كريم النشا والكركديه العجيب للبشرة بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله الكركديه المطحون ونضف عليه النشا والحليب البودرة وعصير الليمون والقليل من ماء الورد.
- ثم نخلط المكونات جيدا حتي يصبح لدينا خليط متجانس ونضع اخيرا زيت اللوز مع تقليبة خفيفة.
- نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما.
- ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة.
- ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.
سر نجاح مفعول كريم النشا والكركديه
ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-
- يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المرطب للبشرة.
- استخدام منشفة تكون معقمة لتجنب الميكروباص والجراثيم.
- العمل على توزيع الكريمة بطريقة متساوية على الوجه وتدليك عكس عقارب الساعة.
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