طريقة عمل مكياج العيون للمبتدئات جذاب ورائع بأسهل الخطوات وإطلالة خيالية

طريقة عمل مكياج العيون ، أهم أمر يجب على كل امرأة معرفتها قبل البحث عن طرق تطبيق الماكياج، هو معرفة وجهها جيدًا، وما يتناسب مع لون بشرتها، نوعها، وأيضًا ما هي الطريقة الأنسب لرسم عيونها، لأن العيون الجذابة تضيف مظهرًا جذابًا، لذا اليوم ستحصلين منا على طريقة عمل مكياج العيون جذاب وأنيق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النصائح التي ستساعدك في الحصول على مكياج عيون رائع.

طريقة عمل مكياج العيون

أي كان وقت تطبيق المكياج نهارًا أو ليلًا، تهتم المرأة كثيرًا بتطبيق مكياج للعيون أنيق، يضيف مظهرًا رائعًا.

وفي الغالب تختار استخدام العيون الدخاني، وقبل أن نقدم لك طريقة عمل مكياج العيون جذاب، سنقدم لك كيف تقومين بتحديد شكل عينك:-

الخطوة الأولى ارسمي شكل كحل العين بشكل صحيح عن طريق تحديد بنية العين، وإذا كان جفنك يغطي عينك قليلًا، ابدئي في الذهاب للأعلى نحو حدقة العين تقريبًا.

إذا كان الجزء الداخلي من العين قريب من الأنف، والحواف الخارجية فاعلمي أنك تمتلكين عيون اللوز.

وإذا كانت عينيك متساوية في الطول فاعلمي أنك عينيك مستديرة.

أما إذا كانت عيناك بمحيط دائري متشابك ومتناغم اعلمي أنك تمتلكين عيون مائلة.

خطوات رسم مكياج العيون

والآن بعد أن سردنا لك سيدتي طرق تحديد العيون، الآن سنتعرف سويًا على طريقة عمل مكياج العيون جذاب وأنيق في خطوات بسيطة:-