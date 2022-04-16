طريقة عمل مكياج العيون للمبتدئات جذاب ورائع بأسهل الخطوات وإطلالة خيالية

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طريقة عمل مكياج العيون ، أهم أمر يجب على كل امرأة معرفتها قبل البحث عن طرق تطبيق الماكياج، هو معرفة وجهها جيدًا، وما يتناسب مع لون بشرتها، نوعها، وأيضًا ما هي الطريقة الأنسب لرسم عيونها، لأن العيون الجذابة تضيف مظهرًا جذابًا، لذا اليوم ستحصلين منا على طريقة عمل مكياج العيون جذاب وأنيق، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النصائح التي ستساعدك في الحصول على مكياج عيون رائع.
طريقة عمل مكياج العيون
أي كان وقت تطبيق المكياج نهارًا أو ليلًا، تهتم المرأة كثيرًا بتطبيق مكياج للعيون أنيق، يضيف مظهرًا رائعًا.
وفي الغالب تختار استخدام العيون الدخاني، وقبل أن نقدم لك طريقة عمل مكياج العيون جذاب، سنقدم لك كيف تقومين بتحديد شكل عينك:-
- الخطوة الأولى ارسمي شكل كحل العين بشكل صحيح عن طريق تحديد بنية العين، وإذا كان جفنك يغطي عينك قليلًا، ابدئي في الذهاب للأعلى نحو حدقة العين تقريبًا.
- إذا كان الجزء الداخلي من العين قريب من الأنف، والحواف الخارجية فاعلمي أنك تمتلكين عيون اللوز.
- وإذا كانت عينيك متساوية في الطول فاعلمي أنك عينيك مستديرة.
- أما إذا كانت عيناك بمحيط دائري متشابك ومتناغم اعلمي أنك تمتلكين عيون مائلة.
خطوات رسم مكياج العيون
والآن بعد أن سردنا لك سيدتي طرق تحديد العيون، الآن سنتعرف سويًا على طريقة عمل مكياج العيون جذاب وأنيق في خطوات بسيطة:-
- من أجل أن تبدو حواجبك جميلة احرصي على أن تبدئي من الجزء الخارجي من العين ثم اتجهي للأعلى، وألا يكون بخط ينزل على العين.
- إذا كنت من أصحاب العيون الداكنة استخدمي اللون الأزرق، الأخضر، الأصفر، الذهبي، البيج وبكل درجاته، أما إذا كنت من أصحاب العيون الخضراء استخدمي اللون الوردي، الأزرق، البني.
- طبقي القلم الرصاص بعد محيط العين لأن سماكة الخط للجزء الخارجي من العين سيبرز جمال عينيك.
- إذا كانت عينك مستديرة اسحبي القلم بشكل رفيع جدًا حتى نهاية العين بشكل أفقي، ثم وضع القلم تحت الرموش حتى تبدو العيون أصغر.
- استخدمي الماسكارا عن طريق الإمساك بها وتمرير طبقة خفيفة منها من الأعلى للأسفل.
- استمري في تمريرها حتى تجف الطبقة الأولى ثم وضع الطبقة الثانية وهكذا، وأفضل نوع يمكن اختياره هو Maybelline Lash Sensational.
- وزعي ظلال العيون بالدرجات المناسبة، ويفضل استخدام لون فاتح مع غامق للجفن للمنطقة المتحركة بالعين، لأنه يساعد في حصولك على مكياج عيون جذاب وهادئ مناسب للاستخدام الليلي، ويمكن اختيار Maybelline New York 24K Nudes كأفضل نوع.
- كما يمكنك الحصول على مكياج مناسب للعيون الملونة بمظهر أفتح وأكثر اشراقًا بتطبيق اللون الرمادي الداكن، بدلًا من استخدام اللون الأسود، و وزعيه باستخدام فرشاة المصباح لإضافة شكل أعمق للعيون و لتصبح جذابة أكثر.
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