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تعد لقمة القاضي من الحلويات اللذيذة المقرمشة التى تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها في البيت، وحيث تتميز لقمة القاضي بطعمها اللذيذ وقوامها المقرمش، وكما تعد لقمه القاضي من أشهر الحلويات الشرقية في مصر والدول العربية، وكما أن طريقة تحضيرها بسيطة وسهلة ومكوناته أيضاً متوفرة في كل بيت، حيث تتعدد أسماء لقمة القاضي إلى عدة أسماء منها العوامات أو الزلابية أو لقمة القاضي كلها نفس هذا الحلى، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بطعمها اللذيذ وقوامها الهش والمقرمش في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة المكونات: أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من السكر الأبيض.

كوب واحد من الماء للعجن.

أثنين ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ذرة من ملح الطعام.

كمية من السكر البودرة للتزيين.

كمية وفيرة مناسبة من الزيت للقلي.

كوب ونصف من الشربات البارد. طريقة التحضير: الخطوه الاولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول مع ربع كوب من السكر الأبيض ثم بعد ذلك ضيفي إليهم ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ذرة من ملح الطعام وبعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي يتم التجانس بينهم. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة إليهم أثنين ملعقة صغيرة من الزيت النباتي مع كوب واحد من الماء بالتدريج إلى الخليط واخلطي المكونات جيداً مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ويصبح لدينا عجينة لينة. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإحضار إناء ثم ضعي فيه الزيت للقلي وبعد ذلك ضعي الإناء على النار حتى يسخن الزيت جيداً ثم بعد ذلك قومي بأخذ كمية صغيرة من العجينة بمقدار معلقة ثم قطعيها على شكل كرة صغيرة ثم بعد ذلك توضع لقمة القاضي في الزيت الساخن وتقلب حتى تأخذ اللون الذهبي المحمر. الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بإخراج لقمة القاضي من الزيت وضعيها مباشرة في الشربات البارد وبعد ذلك صفيها من الشربات وضعيها في طبق للتقديم وبعد ذلك أصبحت لقمة القاضي جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل لقمة القاضي المقرمشة بخطوات سهلة ومضمونة في البيت - ثقفني

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