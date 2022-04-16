نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المحلات.. طريقة عمل بيتي فور العيد بمقادير مظبوطة وبطعم احلي من الجاهز في المقال التالي

البيتي فور من حلويات العيد وخاصةً عيد الفطر البيتي فور والسابليه، وعلى الرغم من أنهما متشابهين بشكل كبير في الشكل وفي الطعم إلا أن طريقة تحضيرهم مختلفة، وهنا نقدم لكم الطريقة الصحيحة والبسيطة في نفس الوقت لتحضيرهم بكل سهولة في المنزل. طريقة عمل البيتي فور بالمقادير المكونات أربع أكواب من الدقيق المنخول جيداً.

كوبين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر البودرة.

بيضة كاملة بدرجة حرارة الغرفة.

صفار ثلاث بيضات.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح. طريقة التحضير نخفق السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط فاتح اللون ومتجانس.

نضيف الفانيلا والملح ثم البيض بالتدريج مع الخفق بعد كل بيضة.

نضيف الفانيلا والملح ثم البيض بالتدريج مع الخفق بعد كل بيضة. نضيف الدقيق ثم نخلط حتى يختفي الدقيق تماماً ونحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط في ماكينة البيتي فور أو في كيس الحلواني ثم نبدأ بتشكيل العجينة في صواني مدهونة بالزيت.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ندخل البيتي في الفرن ونخرجه بعد مرور عشر دقائق أو عندما يكتسب اللون الذهبي من الأسفل.

نترك البيتي فور حتى يبرد تمامً ثم نحفظه في علبة نظيفة ومحكمة الإغلاق لحين الحاجة لتقديمه، حيث يتم تزيين البيتي فور قبل تقديمه مباشرة.

يمكن إزالة ربع كوب من الدقيق واستبداله بربع كوب من الكاكاو الخام المنخول جيداً لعمل بيتي فور بالكاكاو. طريقة عمل السابليه المكونات كوبين ونصف من الدقيق المنخول جيداً.

نصف كوب من السابليه أو ثلاثة أرباع الكوب.

ثلاثة أرباع الكوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

حبة كاملة من البيض.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير نخفق الزبدة والسكر بالمضرب الكهربائي جيداً.

نضيف البيضة والملح والفانيلا ثم نعيد الخفق.

نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

ندخل الخليط في الثلاجة لمدة عشر دقائق.

نفرد الخليط بين ورقتي زبدة بسمك 1سم ثم نستخدم قوالب السابليه لتشكيل العجينة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نوزع السابليه في صينية فرن مدهونة بالزيت.

نترك السابليه في الفرن لمدة عشر دقائق ثم نخرجه ونتركه حتى يبرد. عمر شويل - جدة بأسرار المحلات.. طريقة عمل بيتي فور العيد بمقادير مظبوطة وبطعم احلي من الجاهز - ثقفني

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