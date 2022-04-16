نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجاج مشوي مع صلصة اللبن أخف وجبات الدجاج برمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدجاج المشوي من أفضل وأخف الأكلات التي يمكن الاعتماد عليها وخاصة بالشهر الفضيل. فهو مشبع وخفيف في نفس الوقت يمكن هضمه بسهولة ليكون خفيف على المعدة وقت الصيام. وبالطبع تكثر خلطات ووصفات شوي الدجاج والتي تعتمد على اختلاف مكونات التتبيلة والإضافات بحسب ما تحبون. لكن اليوم سنعتمد على تتبيلة شهية تعطي طعم قوي للدجاج وفي نفس الوقت ليست حامية بشكل كبير حتى لا تكون مزعجة للمعدة مع الصيام. ونضيف لها صلصة اللبن الشهية التي ستضفي طعم أكثر من رائع للدجاج أثناء تناوله وأيضا ستسهل من عملية الهضم على الإفطار. وطريقة عملها غاية في السهولة كما سنذكر لكم الآن.

مكونات الدجاج المشوي بصلصة الدجاج

لعمل وصفة اليوم من الدجاج المشوي سنحتاج إلى بعض المكونات الأساسية. وذلك لعمل الدجاج والتي سنعتمد فيها على أفخاذ الدجاج منزوعة العظم . ومكونات أخرى لعمل صلصة اللبن الشهية والمكونات المطلوبة كالتالي:

12 قطعة من فخذ الدجاج منزوع العظم والجلد أيضا

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة

ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة

القليل من الملح بمقدار ملعقة صغيرة

هيل ناعم بمقدار ملعقة صغيرة

كركم بمقدار ملعقة صغيرة

كمون بمقدار ملعقة صغيرة

بابريكا بمقدار ملعقة صغيرة

ملعقة كبيرة من البهار المشكل

10 فصوص ثوم مهروس

بصلة كبيرة مقطعة جوانح

لعمل صلصة اللبن نحتاج إلى:

كوب ونصف من الشبت المفروم بدون سيقان

فصان من الثوم المهروس

كوبان من الروب أو الزبادي

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بشر ليمون

طريقة عمل الدجاج المشوي بصلصة اللبن

أولا نقوم بعمل الصلصة حيث نضع الشبت مع الثوم و الروب والزيت وبشر الليمون وعصير الليمون في وعاء. ونقوم بالتقليب جيدا ونضيف الملح ومن ثم نأخذ نصف كوب من الخليط ونضع الباقي بالثلاجة حتى يبرد. ومن ثم في وعاء كبير نضيف نصف كوب صلصة اللبن إلى مكونات تتبيلة الدجاج المشوي التي ذكرناها من قبل. ونقلب جيدا بيدنا بحيث تختلط المكونات بشكل كبير مع البصل الجوانح.

بعدها نضيف أفخاذ الدجاج إلى الخليط ونقلبه جيدا ونتركه فيه قليلا. نقوم بعدها بشوي الدجاج في الفرن أو على المشواه الكهربائية أو مشواة الفحم بحسب ما تفضلون.ستحتفظ الدجاج بطراوتها بفضل الخلطة وتقدم مع صوص اللبن والأرز.