طريقة السمبوسة السعودية بالخطوات والمقادير الأصلية

السمبوسة من أشهى المقبلات التي توضع على طاولة الإفطار بشهر رمضان المبارك. يحبها الجميع دائما وخاصة الأطفال، وهي من الأشياء الخفيفة والشهية. ويمكن عمل السمبوسة بأكثر من شكل وأكثر من طريقة وحشو على حسب ما تفضلونه. وهذا ما يجعلها مميزه فبين التنوع في الحشوات من اللحوم والدجاج إلى الخضار والجبن . والتنوع أيضا في طريقة عملها حيث تقلي بالزيت للحصول على قرمشة كبيرة. أو توضع بالفرن لتكون صحية أكثر وخفيفة. ومن الممكن عملها في المقلاة الهوائية التي تعمل بدون زيت لتعطى نتيجة صحية ومبهرة في نفس الوقت. واليوم سنحضر معا السمبوسة السعودية بأبسط الطرق وأسرعها للحصول على نتيجة رائعة.

مكونات السمبوسة السعودية

في البداية يجب أختيار نوع عجينة السمبوسة بدقة. للحصول على أفضل النتائج يفضل أن تكون عجينة السمبوسة أقرب إلى عجينة الباف باستري. وذلك حتى تقوم بقوام مضبوط ويمكن تشكيلها بسهولة دون أن تتكسر أو تتقطع . والحشو يمكننا أن نعتمد فيه على الكثير من المكونات وهي كالتالي:

باكت من عجينة السمبوسة بالنوع الذي تفضلونه

نصف كيلو من اللحم المفروم

ملعقة كبيرة من زيت الذرة

حبة كبيرة من البصل المفروم

كمون بمقدار ملعقة كبيرة

كزبرة بمقدار ملعقة كبيرة

شطة مجروشة بمقدار ملعقة صغيرة

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة

ملعقتان صغيرتان من الملح

حبتان كبيرتان من الطماطم المفرومة

كوب من البقدونس المفروم

كزبرة خضراء مفرومة بمقدار كوب

كوب من النعناع الأخضر المفروم

حبة كبيرة من الفلفل الأخضر المفروم

حزمتان من الكرات المفروم

طريقة عمل السمبوسة السعودية

أولا سنقوم بعمل اللحم وذلك من خلال وضع مقلاة على النار بها زيت ساخن ووضع اللحم المفروم بها وتقليبه جيدا. ومن ثم نضيف البصل ونقلب جيدا ونتركها قليلا. بعدها نضيف الملح والفلفل والكمون الكزبرة والشطة ونتركهم على النار.بعدها نضع اللحم في وعاء ونضيف له الطماطم والنعناع والكرات والبقدونس ونقلب جيدا.

نقوم بوضع ملعقة من الدقيق على ملعقة من الماء وتقليبهم ونستخدمها في لصق السمبوسة. نقوم بإحضار العجينة ونثنيها على هيئة مثلث حتى المنتصف ومن ثم نضع الحشو في الجيب. ونكمل ثني حتى نغلقها ونثبت غلقها بخليط اللصق ومن ثم نقوم بقليها في الزيت أو إدخالها الفرن.