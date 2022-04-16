نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطايف بأسهل واسرع طريقة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر القطايف من اشهر الحلوى التي يتم تقديمها في شهر رمضان الكريم. ويتم تصنيفها كنوع من أنواع الزلابية الحلوة. وفى اغلب الأحيان يتم صنعها من الدقيق والخمير ومسحوق الخبز. ويمكن أن يضاف اليها السكر أيضا على حسب الرغبة. ويتم حشوها بأي شئ تريدينه إذا كان شيكولاتة أو مكسرات أو جبنه. وتختلف طريقة تقديم القطايف من بلد إلى أخر. لذلك تجد القطايف المصرية والسورية والأردنية وغيرها من القطايف الأخري على حسب عادات كل بلد. والآن سوف نتعرف على اسرع طريقة لعمل عجينة القطايف بالمنزل في دقائق.

طريقة عمل عجينة القطايف السريعة

المقادير المطلوبة :

• كوبين من الطحين (الدقيق).

• نصف كوب من السميد.

• نصف كوب سكر الأبيض.

• ثلاثة معالق بيكنج باودر صغيرة.

• معلقة فانيليا.

• كمية ثلاثة أكواب ماء.

• رشه ملح.

طريقة التحضر :

1. ضعي كل كمية الدقيق والسميد والسكر وفانيليا والبيكنج بودر والماء والملح في الخلاط. واخلطيها جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

2. صبي الخليط التي تم تخضيره من قبل في إبريق شاي.

3. نقوم بتحضير صنية مسطحة ونضعها على النار.

4. تفوط بعد ذلك بسكب مقدار صغير من العجينة على الصنية بشكل دائري. وننتظر حتى تستوى من اعلي وتأخذ اللون الذهبي من اسفل.

5. نضعها بعد ذلك على قطعة من القماش النظيف حتى تبرد ونضع فيها الحشوة. ونقوم بقليها في الزيت ونقدمها بعد ذلك.

طريقة عمل عجينة القطايف بدون سميد

المقادير المطلوبة :

• دقيق بمقدار كوب واحد.

• نصف كوب لبن دافئ.

• خميرة معلقة واحدة.

طريقة التحضير :

1. نقوم بوضع الخميرة واللبن في وعاء ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا. ثم نترك الخليط لمدة عشرة دقائق.

2. نخلط الدقيق ببطء مع الخليط حتى يتجانس.

3. نغطى الخليط ونتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل في مكان دافئ.

4. نقوم بتحضير صنية مسطحة غير لاصقة ونضعها على النار.

5. ثم نقوم بسكب مقدار صغير من العجينة على الصنية بشكل دائري. وننتظر حتى تظهر فقاعات في الأعلى تدل على أن العجينة نضجت.

6. نضعها على قطعة من القماش حتى تبرد. ونقوم بحشوها بعد ذلك. ونقليها في الزيت ونضعها في طبق التقديم بعد ذلك.

طريقة أخري لعمل عجينة القطايف

المقادير المطلوبة :

• 2 كوب دقيق.

• 1/2 كوب سميد.

• نشا ثلاثة معالق كبيرة.

• سكر بودر ثلاث معالق كبيرة.

• 3 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

• نصف معلقة بيكربونات الصودا.

• 1/2 معلقة خميرة.

• معلقة لبن بودر.

• 2 كوب ونصف من الماء الفاتر.

طريقة التحضير :

1. نقوم بخلط جميع المكونات الجافة وبعد ذلك نضع الماء ببطء على المكونات ونخلطها جيدا حتى تتجانس.

2. نترك العجينة لمدة ساعة حتى تختمر.

3. نضع صنية مسطحة على النار ونصب فيها كمية صغيرة على شكل دائري من الخليط. ونتركها حتى تظهر فيها فقاقيع من اعلي وتأخذ اللون الذهبي من اسفل.

4. نقوم بحشوها بعد ذلك ونغلقها جيدا. ونضعها في الزيت حتى تستوى وبعدها نسقيها بالعسل. ونقدمها في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا