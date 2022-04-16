عصيدة التمر بالجوز حلوى رمضان الشهية والشهيرة

مع حلول شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. ودائما ما يشتهر رمضان بأنواع مميزة من الحلوى مثل الكنافة والقطائف .والعديد من الأنواع الأخرى التي يدخل فيها التمر وأشهرها عصيدة التمر. وتعتبر عصيدة التمر من أفضل وأشهى أنواع الحلوى التي يمكن تناولها على مائدة الإفطار أو عقب صلاة التراويح بالشهر الكريم . فهي تعطي الكثير من الطاقة بفضل مكوناتها . ومن الممكن الإعتماد عليها مع كوب من الروب في وجبة السحور وتكون وجبة متكاملة وغنية بكل ما يحتاجه الجسم.

مكونات عصيدة التمر بالجوز

لعمل حلوى اليوم من عصيدة التمر نحتاج إلى بعض المكونات الأساسية وبالطبع التمر من أهمها. وكمية اليوم تكفى لعدد كبير من الأفراد بحسب الأطباق التي تقدم فيها. والمكونات كالتالي:

كوب من الدقيق الأسمر

نصف كيلو من التمر منزوع النواه

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

نصف كوب من الزبدة

نصف كوب من زيت الذرة

ملعقة كبيرة من القرفة

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة

فلفل اسود ملعقة صغيرة

ثلاث أكواب من الماء

نصف كوب من السمن

كوب من الجوز الصحيح

زعفران ملعقة صغيرة

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد

طريقة عمل عصيدة التمر بالجوز

أولا يجب أن نتأكد من أن كافة التمر الموجود منزوع النواة. بعدها نقوم بوضع التمر في وعاء الخلاط ونضيف له كوبان من الماء. ونخلطهم جيدا حتى نحصل على قوام سائل لعصير التمر. وفي وعاء صغير نخلط الزعفران بماء الورد ونتركهم جانبا. في وعاء على النار نقوم بوضع الدقيق والهيل ونقلب جيدا وذلك على نار متوسطة. ونكمل التقليب حتى تتصاعد رائحة الدقيق ويصبح ذو لون ذهبي ويجب الاهتمام بألا يتكتل الدقيق.لذا يجب أن نعتمد على نوع دقيق جيد للغاية.

في وعاء آخر على النار نقوم بوضع السمنة والزيت ومن ثم نضيف الهيل القرفة الحلبة والفلفل.نقلبهم قليلا على النار ومن ثم نضيف الدقيق بالتدريج بعدها نضيف الماء الساخن بالتدريج . ونقلب حتى نحصل على خليط يشبه البشاميل.نضيف التمر الى الخليط ونقلب جيدا ونضيف القليل من الماء ونتركه يغلي. بعدها نضيف خليط الزعفران ونقلب حتى يشبه الخليط البشاميل الثقيل. نقوم بتوزيعه في أطباق ونضع الجوز بأعلاه للتزيين.