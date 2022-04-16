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يُعد الماكرون الفرنسي حلوى فرنسية ذات الوان جذابة ومبهجة لذا يحبها الأطفال وتتكون حلوى الماكرون من لوز وبياض بيض فهى حلوى ذات قيمة غذائية، ويمكن أن تقومي بعملها بسهولة فى البيت، ولكن يجب عليكي أتباع الخطوات كى تنجح معكي الوصفة وتنبهري من النتجة وتصبح مثل المحلات. مكونات وصفة حلوى الماكرون الفرنسي: ثلاث أرباع كوب دقيق لوز مطحون ناعم.

ثلاث أرباع كوب سكر بودر.

بياض بيضتان.

نصف معلقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب سكر.

رشة ملح.

قطرتين من ألوان طعام( حسب رغبتك). طريقة التحضير: نقوم بنخل دقيق اللوز والسكر البودر حتى نحصل على مخلوط ناعم جدًا. ثم نضع 2 بياض البيض فى وعاء جاف تمامًا وأحرصي أن يكون بياض البيض فى درجة حرارة الغرفة وخالي تمامًا من أي صفار. ثم قومي بخفق البياض بمضرب كهربائي حتى يتحول لون البياض من اللون الشفاف إلى الون الأبيض. قومي بأضافة الفانيليا ورشة الملح ولون الطعام وضيفي السكر تدريجيًا مع الاستمرار فى الخفق حتى تحصلى على قوام ثقيل يشبه المارشيملو. فى وعاء عميق ضيفي الدقيق اللوز والسكر البودر إلى خليط بياض البيض المخفوق. وقلبي المكونات معًا حتى تحصلي على خليط متجانس ويجب فى هذه المرحلة أن تقلبي جيدًا حتى تخرج كل فقاعات الهواء. ثم ضعى الخليط فى كيس الحلوانى، وقومي بوضع القليل من الخليط على شكل دوائر صغيرة على صنية عليها ورقة خبز. قومي يخبط الصينية على السطح لكى نتخلصي من أى فقاعات هواء ثم قومي بترك الصنية قبل الخبز لمدة ساعة. نضع الصينية فى فرن تم نسخينه مسبقًا لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة 150 ثم قومي باخراجه من الفرن ووضعه جانبًا حتى يبرد تمامًا ثم قومي برفعه من الصينية ووضع الحشوة التى ترغبين بيها فى المنتصف. حشوة الشكولاتة: كوب شكولاتة.

نصف كوب كريمة.

معلقة زبدة كبيرة. طريقة التحضير: نحضر قدر ونضع به الكريمة ونضعها على النار لمدة خمس دقائق. ثم نضيف الشكولاتة حتى تمتزج تمامًا ثم نضيف معلقة الزبدة ونقلب جيدًا ثم نقوم برفع الخليط من النار ونتركه يبرد. عمر شويل - جدة طريقة عمل الماكرون الفرنسي بكل تكاته وأسراره - ثقفني

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