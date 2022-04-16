كنافة المج التركية بالمكسرات والقشطة بأسهل طريقة

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كنافة الفنجان من أفضل طرق تشكيل الكنافة والتي تعطيكي كمية كبيرة جدا من الكنافة تبهرين بها أفراد أسرتك وضيوفك في شهر رمضان الكريم، فمن ربع كيلو كنافة فقط يمكنك عمل ما يزيد عن خمسة عشر قطعة من الكنافة، واليوم سوف أقدم لكي طريقة عمل كنافة الفنجان بالفستق بكل سهولة. مكونات تحضير كنافة الفنجان بالفستق: ربع كيلو من الكنافة

ربع كوب من السكر البودر.

ربع كوب من السمنة الذائب.

فنجان صغير. لحشو كنافة الفنجان نحتاج إلى: فستق حلبي ناعم للتزين.

كوب كبير من الفستق المفروم.

ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من السمنة.

ماء زهر.

ربع كوب صغير من الزيت. لشربات الكنافة نحتاج إلى: 2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

فانيليا. طريقة تحضير كنافة الفنجان بالفستق: أولا يجب أن تكون الكنافة مجمدة في الفريزر، ثم نخرجها ونقوم بتكسيرها بكل سهولة. ثم نقوم بوضع الكنافة في محضر الطعام ونقوم بفرمها فرما ناعما. نضع الكنافة في وعاء ونضع عليها ربع كوب من السكر البودر ونقوم بتقليب الكنافة مع السكر جيدا. نسكب ربع كوب من السمنة المذابة ونقوم بمزج الكنافة مع السمنة جيدا حتي تتغلف الكنافة بالسمن جيدا. في وعاء نقوم بوضع الفستق المفروم ونضيف له ملعقة كبيرة من جوز الهند. ثم نضيف ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من السمنة الذائبة وماء زهر ثم نقوم بمزجهم جيدا. ويمكنك إستخدام أي نوع من المكسرات الأخرى. نقوم بإحضار صينية الخبز ونقوم بدهنها جيدا بالسمن الذائبة. نحضر فنجان قهوة ونقوم بمسحه بالزين ونضع داخله إسترتش بلاستيكي لسهولة خروج الكنافة من الفنجان. ثم نقوم بوضع الكنافة في جوانب الفنجان ووسطه مع الضغط عليها جيدا. نقوم بوضع الحشوة في المنتصف ونضع فوها كنافة ونقوم بالضغط عليها جيدا. نخرج الكنافة من الفنجان بواسطة الإسترتش البلاستيكي بكل سهولة. نعمل كل كمية الكنافة ونضعها في الصينية بعيدا عن بعض حتى نضمن تسوية جيدة للكنافة. ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة. نخرجها ويتم وضع الشربات البارد عليها وهي ساخنة. نرش الفستق الناعم فوقها للتزين وتقدم. ولعمل شربات الكنافة البارد نقوم بإحضار إناء ونضع به السكر والماء ونرفعه على النار. عند الغليان نضيف له عصير الليمون والفانيليا ونتركه على النار لمدة ربع ساعة. عمر شويل - جدة كنافة المج التركية بالمكسرات والقشطة بأسهل طريقة - ثقفني

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